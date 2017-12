Vymysleli čipy, ktoré zistia čerstvosť potravín

Ak mlieko cestou k vám prikysne, zátka vás upozorní na možný problém.

23. júl 2015 o 12:48 Milan Gigel

BERKELEY, BRATISLAVA. Určite sa to už stalo aj vám. Otvoríte škatuľu mlieka, vlejete si z neho do rannej šálky čaju a pri prvom dúšku vás čaká drobná nepríjemnosť. Hoci dátum na balení je v poriadku, mlieko predsa už len trochu prikyslo.

Takéto situácie by sa mohli vďaka novej technológii stať minulosťou. Vývojári z UC Bekreley a taiwanskej National Chiao Tung University vyvinuli nový druh uzáveru, ktorý na zmeny v kvalite potravín upozorní. Skôr ako nimi znehodnotíte novú porciu jedla.

Všemocná 3D tlač

Prostredníctvom 3D tlače zabudovali do zátky malý elektronický obvod, ktorý funguje ako elektronický nos. Aj pri malej koncentrácii zachytí zmeny, ktoré spôsobili baktérie pri rozklade. Po tom, čo sa dostane to kontaktu so stráženou surovinou, vyhodnotené dáta dokáže cez RFID odoslať pre kontrolu do mobilu, či zariadenia ktoré by sa mohlo stať súčasťou kuchýň.

Čip so senzorom podľa magazínu Enterpreneur nevyžaduje batériové napájanie, energiu mu zaistí indukčnou cestou čítacie zariadenie. Ich prototyp si poradí so sladkým mliekom, technológia však po vyladení môže pracovať aj s inými surovinami.

Ako zistiť škodlivosť

Vedci sa dlhodobo zaoberajú kontrolou čerstvosti surovín s nádejou, že sa im podarí rozoznať ich použiteľnosť bez toho, aby sme museli čítať dátumovky, ktoré sú neraz prísnejšie ako sa žiada. Inteligentné etikety dokážu sledovať skladovacie teploty na ceste z fabriky k zákazníkovi, iné obaly zasa reagujú ma zmenu atmosféry vo vnútri balenia.

Najčastejšie však firmy svoju pozornosť sústreďujú na atramenty, ktoré dokážu meniť svoju farbu s plynutím času. Kým pri nízkych teplotách blednú pomalšie, pri vysokých sa zmeny urýchľujú. Presne rovnakým tempom, ako nevhodné skladovanie pôsobí na stratu čerstvosti potravín.

Prísny režim žiadajú zväčša mäsové a mliečne výrobky, prísnejšia kontrola sa žiada aj pri mrazených polotovaroch či chladených hotových jedlách.