Treasure Planet - vesmírny Ostrov pokladov

Tak a máme tu ďalšiu 3D plošinovku, jednu z mnohých, ktoré sa objavujú na všetkých NextGen konzolách, podobne ako v lese huby po daždi. Ďalší nemastný a neslaný odvar z Jak & Daxtera, aspoň tak to na prvý pohľad vyzerá. Vlastne, vyzerá to tak aj na po

30. jan 2003 o 0:01 Milo Gracík

hľad druhý. To však ešte neznamená, že by bola táto podobnosť na škodu. Môžete sa o tom presvedčiť v tejto recenzii.

Ostrov pokladov. Ktorý z malých chlapcov by nepoznal tento preslávený dobrodružný príbeh od svetoznámeho spisovateľa Roberta Louisa Stevensona (1850 –1894, o. i. je autorom aj mimoriadneho sci-fi trileru The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde). Kto by sa nechcel aspoň na okamih stať Jimom Hawkinsom a na vlastnej koži zažiť tie neuveriteľné dobrodružstvá, tak nádherne farbisto a živo popísané na stránkach tejto úchvatnej knihy. O deji sa rozpisovať nebudem, ak nepoznáte, pozrite si film, zahrajte hru ale predovšetkým si prečítajte túto úžasnú knihu! A na motívy tejto knihy postavili štúdiá Walta Disneyho svoj najnovší animovaný film. Teda už nie detská rozprávka, ale dobrodružný príbeh pre násťročných, silne ovplyvnený produkciou japonských animátorských štúdií (t.j. anime) doplnený módnou vlnou fantastiky.

O čom to tu vlastne hovorím? Predsa o Planéte pokladov (Treasure Planet)! Disneyovcom sa zdala naša rodná hruda príliš úzka pre ich epický príbeh a tak sa rozhodli ho zasadiť do vesmíru. To by nebola až taká novinka, motív sci-fi prostredia (t.j. vesmír) bol už použitý v talianskej seriálovej adaptácii s Anthonym Quinnom ako Dlhým Johnom, ktorú sme mali možnosť pre pár rokmi uvidieť aj v našej TV. Nie, Disneyovci zašli tentoraz ďalej, nie priestorovo, ale časovo. Aj keď správnejší termín by bol „bližšie“, keďže dobové kulisy originálneho Ostrova pokladov zostali zachované (približne 17. storočie n.l.), boli však obohatené o rôzne pseudo technické vymoženosti budúcnosti balansujúce na hrane mágie a techniky (napr. kybernetické rukavice zvyšujúce silu či vesmírne plachetnice). Takže máme tu umiestnenie do vesmíru + atmosféru pozemského 17. storočia = Planéta pokladov. Fantastické dobrodružstvo sa začína!

Čo sa budeme točiť okolo horúceho kotla. Treasure Planet je kópia NAJ plošinovky na PS2 – Jak & Daxter. Do bodky. Do očí vám podobnosť udrie hneď pri prvých pohyboch postavičky – rovnaké pohyby, rovnaké tlačidlá. Zhodný je tiež herný systém spočívajúci v plnení rôznych úloh v rámci jednotlivých úrovní. Tých je veru požehnané množstvo a podľa vzoru J&D sú aj neskutočne rozsiahle. Po dohraní úrovne sa ocitnete na hviezdnej mape, kde prejdete na ďalšiu planétu, t.j. úroveň. Postup je však čisto lineárny, na rozdiel od takého Ratchet & Clank. Skvelé je, že sa však môže vrátiť späť do už dohranej úrovne a ak budete mať chuť, aj ju vyčistiť na 100 %. V skutočnosti to vyzerá, že autori použili originálny engine z J&D, prerobili grafiku a efekty, pridali zopár nových prvkov a všetko riadne premiešali. Dôkladne ochutili a skontrolovali tento herný kokteil a pekne za studena nám ho aj servírujú. A my im to žerieme nielen s háčikom, ale i s udicou. Pretože J&D je perfektná (rozumej zábavná, rýchla a neskonale hrateľná) hra, nech už je odetá do akéhokoľvek hávu, hoc aj toho s menom Treasure Planet.

Hra verne kopíruje filmový príbeh. Ocitnete sa v koži neohrozeného mladíka menom Jim Hawkins (nie, tento parochňu nenosí). Na ceste za pirátskym pokladom legendárneho kapitána Flinta cez 18 priestranných úrovní s otravným „šmejdem z vesmíru“ vás bude verne sprevádzať zaujímavý mimozemský spoločník. Nie, papagáj to nie je, ak ste mysleli na nevyhnutnú rekvizitu pirátskych filmov. Je to zvláštne, skoro priehľadné stvorenie ružovej farby počúvajúce na meno Morph. Silne sa podobá na rybu, až na to, že lieta. Stále sa vznáša niekde nad Jimovým chrbtom (podobne ako papagáj, ktorý by na ramene ale sedel:-). Morph je veľmi užitočné stvorenie, ako tí znalejší možno už z jeho mena dedukovali, je totiž schopný metamorfózy (zmeny tvaru) prakticky na akýkoľvek predmet, vždy keď sa Jim dostane do trablov samozrejme. A tento filmový prvok autori veľmi dobre využili na riešenie rôznych puzzlov s Morphom morfovaným do všakovakých predmetov, napr. veľké kladivo, batoh, klzák, rýchle topánky, či už spomínané svaly posilňujúce rukavice na zdvíhanie ťažkých predmetov a rozbíjanie inak nedobytných debničiek, či rukavice potrebné na prepínanie pák. Žiaľ, jeho výdrž v tej ktorej forme je časovo limitovaná (čo by ste ešte nechceli, však?:-). To však nie je všetko, tento ružový čertík totiž priťahuje predmety ako magnet, takže je pri ich zbieraní skutočne užitočný.

Okrem obligátneho behania, skákania, zbierania predmetov a likvidovania otravných nepriateľov vás čaká príjemné spestrenie v podobe úchvatných pretekárskych pasáží na slnečnom surfe (Solar Surfer). Toto „prkno“ je taký čudný mix klasického windsurfu a surfu, na dôvažok však má efektný raketový pohon. Dúfam, že ste vo vesmíre nečakali kolieska:-) Môžete sa s ním naučiť predvádzať nevídané efektné triky a pohyby. To všetko pretekanie je hodnotené a ak budete dostatočne rýchly a obratný, získate rôzne špeciálne bonusy.

Treasure Planet na PS One

Dobrá správa pre majiteľov už trošku obstarožnej, ale silne rozšírenej a stále obľúbenej PS One. Aj na nich ešte stále SONY myslí, pretože zároveň s uvedením na trh verzie pre PS2 popisovanej v tejto recenzii, vyjde aj verzia pre ich bieleho (či sivého) miláčika. A ani tá vôbec nevyzerá zle, aj keď je primárne určená tej mladšej časti hráčskej obce než PS2 verzia. Čo však logicky stráca na grafickom spracovaní, to si vynahrádza perfektným dizajnom a excelentnou hrateľnosťou. Ak dávate prednosť pištoliam a šabliam pred údermi a kopmi, tak bez najmenšieho váhanie zvoľte Treasure Planet pre PS One. Ak bude záujem, prinesieme aj samostatnú recenziu. Takže píšte, píšte a píšte.

Grafika: 7 / 10

Grafika je skutočne podarená, kvalitou sa blížiaca dokonalosti J&D. Pestrosťou palety farieb však o riadny krok zaostáva. Decentná farebná koláž Planéty pokladov je tvorená predovšetkým hnedou, sivou a fialovou. Keďže sú to farby, akoby stvorené pre sci-fi odohrávajúce sa v 17.storočí (a farebná paleta je zhodná aj s filmovou predlohou), za nedostatok to nepovažujem, i keď to pôsobí trochu fádnym dojmom. Čo však vyniká sú úchvatné svetelné efekty, ktorými táto hra doslova hýri. Skvelá práca kamery, nemáte žiadne problémy s orientáciou, vďaka čomu sa vyhnete zbytočným a mrzutým opakovaniam skokov a pod. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom video sekvencií prebratých priamo z filmu, čo zaručuje ich nevídanú kvalitu. Čo však zaručené nie je, je ich logický výber, strih a ich naviazanie na dejovú líniu príbehu. Až na zopár výnimiek to vyzerá tak, že niekto náhodne z filmového kotúča vystrihol zopár minút filmu vhodných na videohru.

Interface: 6 / 10

Aj v tomto prípade sa autori inšpirovali J&D, ukazovatele sú veľké, jasné a logické. Celkovo je to prehľadné. Animované menu je fakt milé a príjemné spestrenie. Naozaj neskutočné možnosti sa tu dajú nastaviť (myslené čiastočne ironicky). Uvediem príklad kladu a záporu: obraz môžete nastaviť na klasický pomer 4:3, širokouhlý letterbox, či dokonca anamorfný prepis; záporom je nemožnosť definovania, či aspoň zmeny rozloženia ovládacích tlačidiel na joypade. Za odmenu sa vám však sprístupnia v galérii všetky videá a skladby použité v hre.

Hrateľnosť: 7 / 10

Hrá sa to všetko jedna báseň, či už je to kop, beh, skoky, otočky alebo kĺzanie. Príjemne, pohodovo a rýchlo. Fičí to ako Solar Surfer, čo znamená, že autori sa vyhrali. Keďže neohrabané pohyby, prekomplikované ovládanie a iné nedostatky by ste si určite všimli. Na druhú stranu vás nič neprinúti k užasnutému a obdivnému výkriku. Nadmieru kvalitne spracované pretekárske sekvencie na slnečnom surfe. Táto časť nie je nepodobná titulu Airblade, nadmieru kvalitnému simulátoru futuristického „prkna“. Hrateľnosťou a zábavnosťou sa mu môže rovnať, bez zaváhania! Pochopiteľné je, že niekomu sa môžu tieto preteky zdať frustrujúce, preto nie je hrateľnosť ohodnotená vyššou známkou, ktorú by si však inak plne zaslúžila.

Multiplayer

Táto hra nepodporuje multiplayer. Takže bez hodnotenia.

Zvukové efekty: 6 / 10

Na túto časť človek žiadnu veľkú hanu nemôže napísať. Filmová licencia robí svoje. Čo iný autori krvopotne tvoria, dostali v tomto prípade vývojári na zlatom podnose. A aj to patrične využili. Mínusom je pestrosť, ktorá sa zastavila blízko bodu mrazu, stále dookola tie isté efekty skoro omrzia. K dabingu človek žiadne výhrady človek nemôže mať, proste profesionalita je skutočne počuť. I keď v niektorých prípadoch to herci prehrávajú až moc (Jim Hawkins), človeku sa občas zacnie za sýtym ruským basom:-). Nakoniec vytiahnem eso z rukávu zvukovej kulisy Treasure Planet, ktorým bezpochyby je podpora Dolby Surround II a Dolby Digital 5.1 dekóderov.

Hudba: 8 / 10

Paráda! Jedným slovom SKVOST! Čo iné by ste aj čakali od hernej adaptácie epického filmového dobrodružstva (aj keď napr. Blade II v tejto oblasti drasticky sklamal). A od takého „prefláknutého“ skladateľa v oblasti veľkolepo a ohromujúco znejúcej orchestrálnej hudby, akým James Newton Howard určite je, sa nič než KVALITA ani čakať nedalo. Lahôdka nielen pre každého milovníka filmovej hudby.

Inteligencia & obťažnosť: 6 / 10

Umelá inteligencia protivníkov sa drží v rámci štandardu s miernymi obmenami, t. j. ak sa dostanete na dosah nepriateľa, ten na vás zaútočí a pokiaľ ste stále v jeho dosahu, tak i prenasleduje. Prvá úroveň je skutočne prechádzka letnou záhradou. Po čase však začne prituhovať a prejsť všetkých 18 veľmi rozsiahlych úrovní rozhodne nie je žiadna brnkačka. Vydrží vám to celkom dlho, aj keď sa hra ukladá skoro stále. Hra nie je zaťažená žiadnymi hlúpymi technickými chybami, takže sa nemusíte obávať množstva pokusov pri zdolávaní prekážok.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Filmová Planéta pokladov nie je určená len pre malé deti, ako v prípade Titan A.E. sa na nej dokážu zabaviť aj dospelí. A presne to isté platí aj o videohre, vôbec nemáte pocit, že by ste hrali hru určenú pre deti. Hra je bez akéhokoľvek zľahčovania, či zhovievavosti – nič vám nedaruje, všetky si tvrdo musíte odskákať. Od najlepšej plošinovky na PS2 má dosť ďaleko, nemusí sa však za nič hanbiť (Kvíz: Ktorá plošinovka pre PS2 je NAJ?). Na každom pixeli je vidieť, že ho autori stvorili s láskou a dôkladnosťou. Rozhodne je to však v každej oblasti nadpriemerná plošinovka a vôbec najlepšia hra od Disney Interactive na PlayStation 2. Za to patrí vďaka jej tvorcom z Bizzare Creations a pozornému dohľadu SONY.