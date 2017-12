Sojuz s trojicou astronautov sa úspešne spojila s ISS

Posledné lety na stanicu poznačili neúspechy, štart posádky odkladali.

23. júl 2015 o 6:30 Jakub Filo, Jakub Filo, tasr

BAJKONUR, BRATISLAVA. Ruská kozmická loď Sojuz s trojčlennou posádkou na palube sa úspešne spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS). Informovala o tom agentúra AP.

K spojeniu Sojuzu s ISS došlo o 01.45 h GMT (03.45 h SELČ), pričom let kozmickej lode, ktorá štartovala z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, trval päť hodín a 45 minút. Raketa sa po približne 15 minútach letu dostala na obežnú dráhu Zeme a po jej štyroch obletoch zamierila k ISS.

Trojčlennú posádku vesmírnej lode tvorili Rus Oleg Kononenko, Američan Kjell Lindgren a Japonec Kimija Jui, pričom pre Lindgrena a Juiho to bol prvý let do vesmíru.

Na ISS sa pridali k jej taktiež trojčlennej posádke, ktorú tvoria americký astronaut Scott Kelly a ruskí kozmonauti Gennadij Padalka a Michail Kornienko.

Trojica mala letieť už 26. mája; kvôli neúspešnému štartu nákladnej rakety Progress M-27M bol však ich let odložený.

V júni havarovala aj raketa Falcon súkromnej spoločnosti SpaceX, ktorá mala na ISS dopraviť zásoby.

O 23:02 raketa Progress odštartovala, pozrite si video zo štartu.