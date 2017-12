New Horizons a Dawn: čo je nové na trpasličích planétach

Škvrny na Cerese zahalila hmla, lepšie poznáme dva Plutove mesiace.

22. júl 2015 o 13:06 Dominik Holič

1. Ďalšie ľadové hory

Srdcový Tombaugh Regio na povrchu Pluta je plný geologických zaujímavostí. Po horách Norgay a plániach Sputnik objavili vedci na snímkach ďalšie pohorie. Medzi ľadovými pláňami a tmavým kráterovým terénom sa na juhozápadnej časti Tombaugh Regio týčia ľadové kopce do výšky od jedného do jeden a pol kilometra.

Snímka je zo 14. júla z výšky 77-tisíc kilometrov.

FOTO - NASA

2. Nix a Hydra

New Horizons už pomohla rozlúštiť základné otázky o mesiaci Hydra, teraz pridáva ďalší záber spolu so snímkou mesiaca Nix. Vedci predpokladajú, že Nix je 42 kilometrov dlhý a 36 kilometrov široký a má tvar fazuľky. Mesiac je na povrchu prevažne sivý, no na snímke je vidno aj oblasť zafarbená do červena, zatiaľ sa špekuluje, že môže ísť o kráter.

Nová snímka ukazuje, že Hydra je väčšia, ako si vedci mysleli a má 55 kilometrov na dĺžku a 40 kilometrov na šírku. Na povrchu možno pozorovať oblasti s rozdielným zložením a vyzerá, že na ňom sú dva veľké krátery, z čoho jeden je v tieni.

Fotky najmenších mesiacov Kerberos a Styx by mali byť na Zemi v priebehu októbra.

Nix (vľavo) a Hydra (vpravo). FOTO - NASA

3. Hmla nad škvrnami

Škvrny na trpasličej planéte Ceres sú ešte stále záhadou. Sonda Dawn si však najnovšie všimla, že nad kráterom, v ktorom sa niektoré z nich nachádzajú sa občas objavuje opar. Nové poznatky naznačujú premenu ľadu na plyn, čím by vylučovali vysvetlenie, že škvrny sú stvorené zo solí.

Dawn tiež zistila, že Ceres je o štyri percentá menšia ako sa predpokladalo a jej obežná dráha je opačne - leto je zima a zima je leto. Pyramídová na jej povrchu môže byť podobná Plutovým horám.