Minimálne 8 držiteľov licencie na pevnú hlasovú službu v SR bude využívať FWA

24. jan 2003 o 12:56 © TASR 2003

Bratislava 24. januára (TASR) - Minimálne osem držiteľov licencie na poskytovanie verejnej hlasovej služby v SR bude pri poskytovaní svojich služieb využívať bezdrôtovú technológiu Fixed Wireless Access (FWA).

O linky FWA majú záujem malé a stredné podniky najmä vo väčších mestách, kde sa na klasickú prístupovú linku - poslednú míľu dlhšie čaká. V Bratislave má v súčasnosti pripojenie prostredníctvom širokopásmových rádiových liniek FWA viac ako 200 koncových užívateľov. Už teraz ich zákazníci využívajú popri dátových prenosoch a prístupe na internet aj na účely hlasovej služby, ktorá je integrálnou súčasťou liniek FWA.

Licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete dostalo 14 spoločností, a to M.B.C., eTel, GTS Slovakia, Energotel, BT Slovakia, ŽSR, Via PVT, NEXTRA, Dial Telecom, ConnSpec Telekom, Aliatel Slovakia, U. S. Steel Košice, Voipac a PosTel. Držitelia licencií sa stanú priamou konkurenciou pre Slovenské telekomunikácie, ktoré sú zatiaľ monopolným poskytovateľom týchto služieb.

Pri bezdrôtových technológiách ide o prenos digitálnej informácie prostredníctvom rádiového signálu - či už ide o internet, prenos dát alebo hlasu v rámci mestských sietí. Je to alternatíva voči bežne používaným prístupovým technológiám (pevné linky, klasické metalické vedenie alebo optické vlákna), ktoré prepájajú koncového zákazníka s telekomunikačnou sieťou. FWA nastupuje tam, kde v miestnej prístupovej sieti nie sú k dispozícii pevné prístupové linky v požadovanej kvalite. Náklady na výstavbu bezdrôtovej prístupovej linky v porovnaní so zakopávaním metalických káblov sú podstatne nižšie a je to výhoda najmä vo veľkých európskych mestách s chránenými historickými časťami a vyššou hustotou obyvateľstva. Práve v husto osídlených oblastiach a mestách s vysokým telekomunikačným potenciálom sú siete FWA schopné veľmi dobre konkurovať klasickým pripojeniam. FWA tak podporí liberalizáciu telekomunikačných služieb. Momentálne je táto technológia schopná pokryť všetky telekomunikačné potreby.