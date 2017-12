Ruský miliardár a Stephen Hawking idú hľadať mimozemský život

Stomiliónový program umožní zachytávať prípadne rádiové signály z iných planét.

21. júl 2015 o 17:36 Dominik Holič

LONDÝN, BRATISLAVA. Hľadanie mimozemského života je jedna z najvzrušujúcejších výziev modernej vedy. Predstava úspešného kontaktu s inou vyspelou civilizáciou je jednoducho ohromujúca.

V roku 1960 sa za týmto účelom spustil program SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Astronóm Frank Drake začal počúvať rádiové vlny s nádejou, že zachytí správu od živých bytostí mimo našej slnečnej sústavy.

Ruský podnikateľ Yuri Milner v pondelok spolu s populárnym vedcom Stephenom Hawkingom ohlásil novú iniciatívu Breakthrough Listen. SETI vďaka nemu počas najbližších desiatich rokov získa financie v hodnote sto miliónov dolárov s cieľom konečne objaviť život na iných planétach.

Iniciatíva má dve časti. Breakthrough Listen bude desať rokov využívať dva z najsilnejších rádiových ďalekohľadov. Astronómovia zo SETI, ktorí sú podľa denníka The New York Times zvyknutí, že ich môžu využívať jedenkrát do roka, budú mať teraz na hľadanie podstatne viac času.

Pátranie bude tiež päťdesiatkrát citlivejšie ako akýkoľvek doterajší SETI program, pokryje desaťkrát viac oblohy a milión najbližších hviezd.

Druhou fázou projektu bude súťaž Breakthrough Message, ktorá ocení tvorcu digitálnej správy reprezentujúcej ľudstvo a našu planétu miliónom dolárov.

"Aj teraz môžu cez miestnosť a cez nás všetkých lietať hviezdne odkazy," cituje portál Extreme Tech Drakea, ktorý bude zastávať jednu z vedúcich pozícií projektu. "Stále mám z toho zimomriavky. Pátranie po inteligentnom živote je obrovské dobrodružstvo a Breakthrough Listen ho výrazne pozdvihne."

Milner, ktorý projekt financuje s významnou podporou Hawkinga, zasa tvrdí, že majú zodpovednosť neprestávať pátrať. Celý program aj všetky dáta budú voľné prístupné verejnosti, ako aj softvér pre analýzu získaných dát.