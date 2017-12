RPG hry v roku 2003 #1

Pokračujeme v načatom seriály. Po dva minulé týždne sme skúmali oblasť strieľačiek z vlastného pohľadu, ktoré by sa mali objaviť v roku 2003. Dnes, ako aj o týždeň, si môžete podobne zmapovať žáner RPG.

26. jan 2003 o 0:00 Tomáš Koza

Môj kolega Stano Bandzi napísal čo to o prichádzajúcich FPS-kách, ja som sa pre zmenu rozhodol predstaviť vám zopár hier z môjho obľúbeného žánra, teda z RPG. Minulý rok bol poznačený mnohými skvelými RPG. Pokračovania sa dočkali mnohé legendy (Elder Scrolls III: Morrowind, Wizardry 8), vyšli samozrejme aj nové hry, ktoré zožali nemalý úspech (Neverwinter Nights, Gothic, Divine Divinity). No jednoducho radosť pre RPG pozitívnych hráčov. Tento rok sa bude niesť prevažne v znamení nových hier a väčšinou od autorov, ktorí na svoju slávu ešte len čakajú. A len čas ukáže či to budú kvalitné tituly alebo márne pokusy, na ktoré časom každý zabudne.

Milovníci jedného z najúspešnejších RPG minulého roka (recenzia) by si mali zakrúžkovať v kalendári dátum 25.4., vtedy totiž vyjde Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide (Bioware/Infogrames). Datadisk pôvodnú hru predĺži o 40 hodín hrania. Pribudnúť by mali nové skilly, príšery, kúzla a pod.

Pre dnešok by stačilo. Končíme v mesiaci apríl, aby sme mohli o týždeň opäť začať a dokončiť prehľad RPG hier roka 2003. Nájdete tam napríklad Lionheart, slovenský Neverend alebo prvé Star Wars RPG, Knights of the Old Republic.