Objavili nové druhy čudných žiab, nemajú ani centimeter

Nové druhy žiab sa vyvinuli na vrcholoch brazílskych hôr postupne a samostatne. Preto každý druh vyzerá úplne inak.

21. júl 2015 o 11:10 Denisa Ballová

LONDÝN, PARÍŽ. Atlantický les na juhovýchode Brazílie je pre vedcov veľmi zaujímavý. Vyznačujú sa špecifickým podnebím – kým na horách je chladno, v údoliach, ktoré ho oddeľujú je naopak teplo. Takéto podmienky sú ideálne pre vznik nových druhov.

Podľa mnohých vedcov sa tu na jednom metri štvorcovom nachádza viac rozličných druhov ako v celej Amazónii. A mnohé živočíchy žijú na Zemi len tu.

Potvrdila to aj štúdia publikovaná v časopise PeerJ, podľa ktorej v Atlantickom lese objavili sedem nových druhov žiab. Kým s veľkosťou to veľmi neprehnali, o ich farbe to tvrdiť nemožno. Žaby síce nemerajú viac ako jeden centimeter, ich koža je však veľmi pestrá a navyše jedovatá. Chránia sa tak pred tým, aby neboli ľahkou korisťou.

Žaby pochádzajú z rodu Bracycephalus, ktorý je veľmi citlivý na prostredie a dokonca aj na zmenu teploty. Obojživelníky sa vyvinuli vo vyšších polohách a do teplejších údolí nezliezali. Vedci ich objavili na siedmych vrchoch.

„Je to skutočne vyčerpávajúce,“ tvrdí podľa BBC Marcio Pie, spoluautor štúdie. „Vrchy nie sú veľmi vysoké – väčšina z nich má 1000 až 1500 metrov, ale ich chodníky nie sú dobre značené.“

Hoci majú žaby spoločného predka, na každom vrchu sa pomaly vyvíjala samostatná populácia. Tak sa postupne od seba začali líšiť, až sa z nich vytvorili samostatné druhy.

Keďže žabky patria medzi najmenších suchozemských stavovcov, ich telo sa muselo prispôsobiť prostrediu – kým väčšina žiab má na nohách päť prstov a na rukách štyri, nové druhy majú len tri a dva prsty.

Vedci očakávajú, že aj na ďalších vrchoch by sa mohli nachádzať nové druhy.

„Je to naozaj vzrušujúci zážitok, pretože predpokladáme, že na každom vrchu je nový druh, ale nevieme, ako bude vyzerať,“ uviedol Pie. „Plánovanie každej cesty je pre nás ako hra a snažíme sa uhádnuť, ako bude nový druh asi vyzerať.“

Doi: 10.7717/peerj.1011