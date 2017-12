Najpredávanejšie hry od Cenegy za rok 2002

24. jan 2003 o 9:58 Juraj Chrappa

Spoločnosť Cenega Slovakia oznámila najpredávanejšie tituly za rok 2002 pre platformy PC, PS2, PSX ako aj najúspešnejšie hry v zľavnenej edícií Game4U.

Desať najpredávanejších hier vedie druhé dobrodružstvo Harryho Pottera, Harry Potter a Tajomná komnata (recenzia), za ktorým sa umiestnil Warcraft III: The Reign of Chaos (recenzia) a tretie miesto si obhájila výborná Mafia (recenzia).

1. Harry Potter a Tajomná Komnata (recenzia)

2. Warcraft III: The Reign of Chaos (recenzia)

3. Mafia (recenzia)

4. Operation Flashpoint

5. Harry Potter and the Philosopher’s Stone

6. Medal of Honor: Allied Assault

7. The Sims: On Holiday

8. Half-Life Generation 3

9. NHL 2003 (recenzia)

10. Operation Flashpoint: Resistance



Trom naj titulom pre Playstation 2 kraľuje Medal of Honor: Frontline, druhá je NHL 2003 (recenzia) a treťou Resident Evil: Code Veronica X.

1. Medal of Honor: Frontline

2. NHL 2003 (recenzia)

3. Resident Evil: Code Veronica X

4. Harry Potter a Tajomná Komnata

5. NHL 2002

6. Devil May Cry (recenzia)

7. Gran Turismo 3

8. Metal Gear Solid 2

9. The Lord of the Rings: Two Towers (recenzia)

10. Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex

Stará ale jará PS One (PSX) umiestnila na prvé miesto NHL 2001. Druhé aj tretie miesto obsadili obidva diely Harryho Pottera. Len Tajomnej komnate sa darilo o niečo lepšie.

1. NHL 2001

2. Harry Potter a Tajomná Komnata

3. Harry Potter and the Philosopher’s Stone

4. Crash Bandicoot 3

5. Colin McRae Rally

6. Spiderman 2

7. Tony Hawk’s Pro Skater

8. Medal of Honor: Underground

9. FIFA 2001

10. Need for Speed 4



Game4U je so svojimi budgetovkami zaújimavým a obľúbeným produktom. Tými najúspešnejšími hrami za uplynulý rok sa stali Caesar 3, za ním Comanche Gold a Bug’s Life.

1. Caesar 3

2. Comanche Gold

3. Bug’s Life

4. Might & Magic VIII

5. Polda 2

6. Tomb Raider 3

7. Settlers 2

8. Rayman

9. Heroes of Might & Magic 3 komplet

10. TOCA Touring Cars



Zdroj: tlačová správa