Drony môžu slúžiť na špehovanie cudzích počítačov

Lietajúci hotspot môže byť nositeľom hackerských a špehovacích nástrojov.

20. júl 2015 o 13:46 Milan Gigel

MILÁNO, BRATISLAVA. Ak sa pred oknami mihne dron, nemusí to hneď znamenať, že sa ktosi s kamerou pokúša preniknúť do vášho súkromia.

Dokumenty, ktoré unikli pri nabúraní firmy Hacking Team, odhaľujú scenár, ktorý už môžu aktívne využívať vládne agentúry.

Dron s technológiami na palube môže poslúžiť na prienik do počítačov. S WiFi konektivitou, znalosťou neverejných chýb operačných systémov a škodlivým kódom môže vstúpiť do komunikácie tak, aby nepozorovane do útrob počítača prepašoval špehovací softvér. Ten následne splní svoje útočné poslanie.

O takejto technológii podľa magazínu Engadget komunikovali vývojári firmy Hacking Team s Boeingom. Hoci z komunikácie cítiť, že išlo o prvé diskusie, nevylučuje to, že konkurenčné firmy majú podobnú technológiu vo svojej aktívnej ponuke.

Drony priebežne odkrývajú svoj potenciál, ktorý už dávno prerástol hranice modelárskej akrobatiky, ku ktorej sa pridružilo fotografovanie a natáčanie videí.

Armáda ukázala ich využitie v boji, obchodníci a doručovateľské firmy využívajú potenciál pri preprave zásielok, objavil sa dokonca aj prvý dron s nainštalovanou ručnou strelnou zbraňou.