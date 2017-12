Hnevá vás spam? Je ho najmenej za posledných 12 rokov

Každý druhý e-mail je nevyžiadaný, prichádza na servery od hackerov.

20. júl 2015 o 19:36 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Rozosielanie nevyžiadaných e-mailov je na ústupe. Bezpečnostná firma Symantec ich v minulom mesiaci napočítala najmenej za posledných 12 rokov. Dosiahli tak úroveň zo septembra roka 2003.

Ak by sa poskytovatelia e-mailových služieb nesnažili nevyžiadanú poštu blokovať, vo svojej poštovej schránke by ste našli presne toľko nevyžiadaných správ, ako tie na ktoré čakáte. V minulom mesiaci poklesli pod magickú polovičnú hranicu a predstavovali 49,7 percenta zo všetkých svetových e-mailov.

Neotvárajte neznáme prílohy

Za odosielaním nie sú reklamné firmy, ktoré by vábili na lacné produkty a služby, ale hackeri a kyberzločinci, ktorí sa prostredníctvom nich snažia zarobiť. Používajú ich pre podvody súvisiace s krádežou identít, ale aj šírenie škodlivého kódu. Každá správa má pri odoslaní svoju cenu a očakávaný výnos – nevyžiadaná pošta je súčasťou čiernej ekonomiky.

Hoci máme podľa Yahoo News za sebou éru nigérijských listov, ktoré sľubovali ohromné sumy peňazí za investíciu do administratívnych úkonov, e-maile majú stále svoje čaro. Umožňujú vložiť nástrahy do počítačov pasívnych používateľov, ktorí nemusia urobiť nič pre to, aby sa vystavili hrozbe.

Ak zo zvedavosti otvoria prílohu so škodlivým kódom, otvoria prístup k svojmu počítaču hackerom a stanú sa súčasťou botu. Ak svojou dôverčivosťou uveria falošnej správe z banky, platobnej služby alebo sociálnej siete, prídu o svoju digitálnu identitu. Tú môžu hackeri využiť vo svoj prospech.

Milióny škodlivých kódov

Analýzy ukazujú, že len v minulom mesiaci vytvorili hackeri 57,6 milióna nových variantov škodlivých kódov, pričom v máji ich bolo 44,5 a apríli 29,2 milióna. Tie sa snažia k používateľom smerovať cez novšie a atraktívnejšie kanály.

Sú nimi mobilné aplikácie, sociálne siete, diskusné fóra a čoraz intenzívnejšie dochádza k zneužívaniu chýb, ktoré sú v narastajúcich počtoch odhalené v operačných systémoch, internetových prehliadačoch a najpoužívanejších softvéroch. S cieľom dostať sa do počítačov obetí bez toho, aby museli nejakým úkonom otvoriť vrátka.

Hoci spam nevyhynie a stále bude jedným z aktívnych nástrojom hackerov, nové cestičky pre prienik preberú časť štafety. S cieľom znásobiť výnosy a zisky, ktoré sú odmenou za úsilie a aktivitu.