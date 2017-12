Aké nezávislé hry pre Wii U by ste si mali zahrať (recenzie)

Nintendo nie je len o Zelde a Mariovi. Firma konečne pochopila, že ju môžu zachrániť aj menšie vývojárske štúdiá.

19. júl 2015 o 11:50 Matúš Paculík

Zahrali sme sa na Wii U niekoľko hier od nezávislých vývojárov a vybrali z nich niekoľko zaujímavých. Sú väčšinou lacné a nemusíte kvôli nim chodiť ani do kamenného obchodu.

Affordable Space Adventures

Vtipná, pekná, občas ťažká, no zároveň dobre využívajúca obrazovku gamepadu. Taká je dobrodružná hra Affordable Space Adventures, odohrávajúca sa v alternatívnom svete. V úlohe vesmírneho turistu sa malou vesmírnou loďou vyberáte na prieskum neznámych planét. Hlavná zápletka hry nie je netradičná, zároveň ale neurazí. Dôležitá je zábava a tej na vás čaká množstvo.

Základom je využitie displeja gamepadu. Presne takto mali vyzerať prvé hry pre Nintendo Wii U – zábavné a s množstvom doplnkov určených pre druhú obrazovku. V prípade hry Affordable Space Adventures slúži displej pre detailné ovládanie vašej vesmírnej lodi. Možností je veľa, dávkované sú našťastie pomaly od začiatku hrania. Najskôr budete ovládať len motory, ich výkon či úplné vypnutie. Neskôr pribudne gravitácia, rôzne senzory a podporné systémy, ktoré majú dopad na vlastnosti lode.

Vo svetoch plných nástrah a nebezpečenstva ale nebudete len objavovať, dôležité je, aby ste sa z nich dostali živí. Čo to znamená?

Ak potrebujete nebadane preletieť okolo nástražných mín, tak sa ich jednoducho nesmiete dotknúť. Tie nebezpečné dokážu reagovať aj na teplo alebo hluk, čomu musíte prispôsobiť nastavenia lode. Vypnutím pomocných systémov pre manévrovanie môžete znížiť spotrebu a zostanete neviditeľný pre teplom navádzané bomby. No zároveň si skomplikujete ovládanie a budete sa musieť poriadne snažiť, aby ste si loď nerozbili o blízke skaly.

Postupom v hre sa všetko začne komplikovať a každá úroveň prinesie ťažšie a ťažšie hádanky. Kým na začiatku ste museli oklamať len jednoduchých nepriateľov, neskôr budú na vás čakať drony s kombinovanými senzormi. A verte, že úprava lode pre čo najtichšiu prevádzku a s minimom vyžarovanej energie nebude jednoduchá.

Ak máte doma viacero gamepadov, môžete sa hru hrať aj s priateľmi. Pri tomto type spoločného hrania si rozdelíte úlohy – jeden bude pilotom, druhý bude obsluhovať nastavenia lode a tretí zbraňové systémy so skenermi.

+ pekná grafika, zábava aj pre viacerých hráčov

- pre jedného hráča časom náročné

Hodnotenie: 9,0

Don’t Starve: Giant Edition

Sú hry, ktoré vás hneď od začiatku vedú za ručičku a potom sú tituly, pri ktorých neviete vôbec nič a jediným riešením je systém pokus-omyl. A ak sú vývojári extrémne škodoradostní, neprezradia vám už vôbec nič a bezdôvodne vás hodia do sveta plného hladu, neznámych predmetov a noci, v ktorej sa nedočkáte ničoho dobrého. Pripravte sa preto na dlhé skúmanie princípov herného sveta, v ktorom budete najčastejšie umierať.

Hra vám totiž nič nedaruje a hoci si pamätá váš postup, po smrti sa všetko vymaže a začínate odznova. Prvé dni budete preto skúšať, čo všetko vám prepáči a čo sa oplatí zberať a následne kombinovať. So základnou výbavou veľa nespravíte, prvým krokom je preto vytvorenie nástrojov a zber jedla, bez ktorého by ste hladovali a neskôr aj zomreli. Musíte myslieť aj na každú noc, v ktorej to budete mať bez ohňa veľmi ťažké.

Don’t Starve nie je žiadna oddychová hra, do ktorej sa môžete pustiť bez rozmýšľania. Bezcieľne pobehovanie a zbieranie všetkého možného už v prvú noc vyústi do rýchlej smrti, prípadne si svoj prvý koniec vychutnáte aj skôr - po rozhnevaní osieho hniezda.

Pekná kreslená grafika vás môže spočiatku uchlácholiť, no svet hry je krutý a nič neodpúšťa. Zomreli ste? Váš problém, začnite znova pekne od začiatku, prípadne ak ste mali to šťastie, ožijete na jednom z mystických miest, samozrejme, bez dôležitých predmetov.

Hru preto neodporúčame víkendovým hráčom, ktorí si len chcú skrátiť dlhú chvíľu. Objavovanie princípov nie je záležitosť na päť minút a ak hre nemôžete na začiatku venovať aspoň dve hodiny skúmania, tak si ju radšej nekupujte.

Na konzolu Wii U je Don’t Starve dostupná v špeciálnej Giant edícii, ktorá okrem základnej hry obsahuje aj rozšírenie Reign of Giants s množstvom nového obsahu. Hra využíva obrazovku gamepadu dobre, uvidíte na nej mapu a všetky nazbierané predmety a možné akcie.

+ milá grafika, návyková zábava

- časom stereotypné

Hodnotenie: 8,0

Paper Monsters Recut

Patent na skákanie a hopsanie nemá len Nintendo, okrem známych postavičiek ako je Mario či Yoshi sa na Wii U môžete zabaviť aj s menej známymi hrdinami. Paper Monsters Recut pritom určite nie je obyčajnou kópiou veľkých značiek, ktorá by po dohraní zapadla prachom. Hlavný hrdina je totiž z kartónu a pohybuje sa vo svete, ktorý je prekvapivo ... taktiež z kartónu. Milá a nenásilná grafika.

Prostredie je spracované s citom a pravidelne strieda hlavný motív. Čaká tu na vás množstvo nástrah či už v podobe chodiacich nepriateľov, alebo rôznych posuvných plošín. Skákanie je zábavné a rovnako ako v množstve iných hier, skokom na hlavu zničíte nebezpečné príšery.

Dizajn jednotlivých úrovní sa nám páčil a nenudil ani po dlhšom hraní. Kartónový svet sa vývojárom jednoducho vydaril a prirovnanie k jedinečnej sérii Little Big Planet nie je hanbou, ale pochvalou.

Škoda len, že si vývojári nedali väčšiu námahu pri hľadaní využitia obrazovky gamepadu. Zobrazuje sa na nej niekoľko doplnkových informácií a v podstate počas celej doby hrania nemáte veľa dôvodov odtrhnúť zrak od obrazovky televízora. Malou útechou je aspoň možnosť plnohodnotného hrania na gamepade pri vypnutom televízore, vrátane všetkých zvukových efektov. Hra je okrem Wii U dostupná aj pre Windows počítače, iOS zariadenia a v originálnej verzii si ju zahráte aj na Android a Windows Phone smartfónoch.

+ krásna grafika, zábava

- nevyužitý potenciál gamepadu

Hodnotenie: 8,2

Cube Life: Island Survival

Fenomén menom Minecraft neobišiel skoro žiadnu platformu, ak teda nerátame Nintendo. Autor tejto už legendárnej hry si užíva hviezdny život v Los Angeles a majitelia hernej konzoly Wii U sa môžu zabávať len pri jej neznačkovej verzii.

Cube Life je silnou kópiou Minecraftu, neodškriepiteľne. Má rovnaký základ, vyzerá veľmi podobne a ani používateľské rozhranie jedinečnosťou neprekvitá. Podobných klonov je neúrekom hlavne na iné platformy, majitelia konzol od Nintenda veľa na výber nemajú.

Na prvý pohľad veľa rozdielov nezbadáte, celý svet sa totiž prekvapivo skladá z kociek. Tie tvoria pohoria, piesočné pláže, stromy, ale aj zvieratá. Grafika je v porovnaní so základnou verziou Minecraftu výrazne krajšia, západ slnka vháňa do žíl romantiku a prvé minúty na malom ostrove v Survival režime príjemne prekvapia svojou atmosférou. Ak chcete tráviť čas len jednoduchým stavaním, zvoľte si kreatívny režim. V boji o prežitie totiž budete spočiatku hlavne umierať, či už od smädu, alebo vás jednoducho dostane aj vaša vysnívaná večera.

V noci sa boj o prežitie zmení na horor a prvú noc budete len utekať alebo si na rýchlo robiť základný úkryt. Nad nočnými príšerami prvé dni nevyhráte, na začiatku si spravte aspoň priemerný domček, aby ste sa čakaním na východ slnka neunudili k smrti.

S dostupnými surovinami budete kombinovať a skúšať, budete tvoriť nové nástroje či pomôcky. Cube Life je dobrou kópiou Minecraftu, teda ak vám nebude chýbať masívna hra viacerých hráčov, ktorá si pri origináli získala tak veľkú popularitu.

+ slušná kópia Minecraftu

- priemerná ergonómia ovládania

Hodnotenie: 7,5

Tie ďalšie

V elektronickom obchode pre Wii U nájdete niekoľko desiatok ďalších hier od nezávislých vývojárskych štúdií. Tie, na rozdiel od veľkých Nintendo hier, bývajú aj v zaujímavých zľavách, takže v sume jedného Maria môžete mať aj desať iných hier.

Napríklad Runner2, Swords&Soldiers, sériu Trine, Toki Tori 2+, či Never Alone. Na konkurenčných platformách ich síce nájdete násobne viac, ale už len samotná prítomnosť Indie sekcie vo Wii U obchode je pre hráčov dobrým znamením.