Personal Proxy a Mobile People Architecture

Mobilná komunikácia sa v posledných rokoch prudko rozvinula a vyzerá to tak, že v budúcnosti bude ešte viac možností. Rozmanitosť prístrojov vedie však k otázke, či a ako zastihne komunikácia účastníka.

12. júl 2001 o 12:33 (ne)

Už roky sa skupina vedcov na Stanfordskej Univerzite zaoberá problémom, ako postaviť do stredu pozornosti zas človeka a nie komunikačné médium, ako mobilný telefón, PDA, atď. Riešením tohto problému by mal byť tzv. Personal Proxy. Vyvinuli ho v rámci projektu Mobile People Architecture (MPA), čiastočne financovaného firmou NTT Docomo. Je to čosi ako osobný asistent, ktorý používateľa nepripojí (len) na základe emailovej alebo ICQ-adresy, ale na základe osobnej identifikácie.



Názov produktu je Calliope a má dve funkcie. Najprv zistí, cez ktoré komunikačné kanály (telefón, e-mail) možno používateľa práve zastihnúť. Okrem toho konvertuje obšírne informácie do formátu, ktorý možno využiť cez práve používaný kanál. Ako príklad vedci uvádzajú, že prichádzajúci hovor bude možno zmeniť na e-mail, ak možno príjemcu zastihnúť len cez e-mail. Vedci sa nijak bližšie ku konvertovaniu nevyjadrili, ale dá sa predpokladať, že sa zakladá na správe o neuskutočnenom hovore. Kanál spätnej väzby (e-mail - telefón) nepredstavuje žiaden vážny technický problém. Na uvedenie prvého prototypu do chodu si budeme však musieť niekoľko mesiacov počkať. Základná myšlienka, ktorá sa koncentruje na príjemcu a nie na prístroj, je však určite správna. Vedci v svojej práci zohľadnili ešte jeden dôležitý bod: Súkromie užívateľa musí byť chránené nielen preto, aby nežil pod stálym dozorom štátu, ale aby sa jeho dáta nezneužili na reklamné účely.