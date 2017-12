Nové zábery Pluta: NASA ukázala ďalšie nečakané objavy

Prelet sondy New Horizons okolo trpasličej planéty ukázal, že Pluto má rozsiahle zmrznuté pláne v oblasti známeho srdiečka.

BRATISLAVA. Už prvé údaje zaslané sondou New Horizons prinášajú vedecké objavy.

Nové zábery amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) hovoria, že takmer desaťročný let na bývalú planétu sa oplatil.

Sonda v piatok ukázala, že Pluto má atmosféru: pravdepodobne ju tvorí dusík a slnečný vietor túto atmosféru postupne odfúkne od telesa preč.

Vedci to zistili vďaka nabitým časticiam, na ktoré New Horizons narazila v blízkosti binárneho systému Pluto - Cháron. Atmosféra siahala až do vzdialenosti 1600 kilometrov od povrchu.

Erózia, ľad a vietor?

Zdá sa, že na Plute prebieha erózia a trpaslíka tvoria rozsiahle ľadové oblasti a vyvýšeniny na jeho povrchu. Niektoré náznaky dokonca ukazujú, že by tam mohol fúkať vietor.

Táto oblasť dostala prezývku planina Sputnik a nachádza sa v priestore známeho srdca, v regióne Tombaugh, kde vedci nenarazili na žiadne impaktné krátery. Predpokladajú tiež, že oblasť nemá viac ako sto miliónov rokov.

„Nie je jednoduché tento terén vysvetliť," hovorí v tlačovom vyhlásení NASA Jeff Moore, ktorý vedie geologický a geofyzikálny tím sondy. „Objav rozsiahlych, veľmi mladých planín bez kráterov na Plute prekonáva naše predpreletové očakávania."

Snímka, ktorá obsahuje všetky tieto štruktúry, vznikla podľa NASA v utorok, keď sa sonda New Horizons nachádzala zhruba 77-tisíc kilometrov od povrchu Pluta.

Je schopná zobraziť približne kilometrové objekty, zábery s väčším rozlíšením budú nasledovať v najbližších mesiacoch.

Ako Mars, a predsa iné

V stredu NASA ukázala, že Pluto nielenže svojim sfarbením pripomína Mars, no na jeho povrchu sa nachádzajú aj hory, ktoré majú viac než tri kilometre.

Ďalšie objavy by mali nasledovať v najbližších dňoch. Napríklad, očakáva sa odpoveď na otázku, či je atmosféra Pluta stabilná, alebo sa objavuje len v čase, keď sa teleso najviac priblíži k Slnku - a potom postupne zmizne.