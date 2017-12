Google pridal do vyhľadávania tlačidlo pre nakupovanie

Interaktívna reklama zjednodušuje nakupovanie, snaží sa využiť moment túžby.

17. júl 2015 o 12:00 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Vytiahnete z vrecka mobil, požiadate Google aby vám vyhľadal články o hnojení muškátov a on vám popri nich ponúkne aj hnojivá, ktoré si môžete niekoľkými kliknutiami objednať. Plánované tlačidlo pre kupovanie vecí prichádza do života.

Zatiaľ iba v USA a to prednostne na mobilnej platforme Android. Google o novom prvku pre podporu predaja – Purchases on Google - hovorí, že ním listuje každý piaty používateľ. Ide o interaktívnu formu reklamy, ktorá sa končí objednávkou zobrazených produktov. V najbližšom mesiaci by sa mala objaviť aj na zariadeniach firmy Apple.

Technológia sa snaží využiť potenciál ľudskej túžby a skracuje cestu k objednávke tovaru na minimum. Bez toho, aby ste sa museli registrovať v novom e-shope a prechádzať objednávkovým procesom ako pri tradičnej reklame, všetko odbaví a sprostredkuje Google. Vďaka tomu je účinnosť reklamy vyššia a nie je preto prekvapením, že podobné ambície už dlhšiu dobu avizuje aj Facebook.

Google pri technológií využíva aj pozičné dáta, aby mohol používateľov nasmerovať na obchodníkov, kde si môžu obratom objednaný tovar vyzdvihnúť bez toho, aby museli čakať na špedičnú firmu.

Viaceré spotrebiteľské prieskumy podľa agentúry Reuters odhalili, že ľudia nenakupujú cez internet iba s vidinou nižšej ceny a úspory času. Obávajú sa toho, že pri osobnej návšteve predajne by kúpili aj také veci, ktoré pôvodne neplánovali.

Google sa v tomto projekte snaží zúročiť všetky doterajšie technológie. Ponuka tovarov je cielená, berie do úvahy históriu prehliadania používateľa či dáta z jeho profilu. S cieľom dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť.