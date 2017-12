Sú MMORPG vôbec hry? - zamyslenie nad hráčom Ultimy Online

Je to, čo hrám len obyčajná hra? Toto ma v súčasnosti napadá čoraz častejšie. Odvtedy, čo som prenikol do tajov Ultimy Online (treba povedať, že to nebolo hneď prvýkrát, čo som hru zapol) vôbec začínam uvažovať, čo sú to hry.

25. jan 2003 o 0:00 Mongi

UO je svet, nie hra. Svet, ktorí spolu s ďalšími hráčmi (a pár NPC) tvoríte vy sami. Svet kde platia určité pravidlá, či už morálne alebo právne. Nájdete tu dobro a zlo, ktoré je predstavované v najväčšej miere zase iba vami – hráčmi. Existujú tu postavy kladné, ktoré si navzájom pomáhajú a cestujú svetom s

Aký by to bol svet, kde by ste mohli byť iba kladnými alebo zápornými dobrodruhmi? Jednoducho, môžete byť hocikým a robiť hocičo. Nebudem tu rozpisovať všetky možné činnosti, nejde tu ani tak o to (len tak obrazne – predstavte si na začiatku jednej strany „varenie omelety z vajíčok“ a na konci druhej „hranie na vlastnoručne vyrobené husle“).

A teraz sa nad niečím pozastavím. Prečo to tí ľudia vôbec hrajú? Prečo ich napríklad baví kopať denne hodiny v doloch (čo v UO nie je obzvlášť zábavné)? Veď ten čas by sa dal v reálnom živote využiť oveľa lepšie. Prečo vôbec žijú

Veď existuje toľko možností, čo robiť... a niektoré ponúkajú oveľa lepšiu odmenu za úspech ako pridanie +0.1 hodnoty do skillu v UO. Nevravím, že nemá zmysel hrať UO (veď ja sám to hrám), ale skúste sa nad tým len na chvíľu pozastaviť a zamyslieť sa nad sebou... Myslím, že nám to iba prospeje J. Samozrejme, toto sa týka hlavne tých hráčov, čo už skoro nežijú tento život, ale prešli do sveta MMORPG. Niekto si hovorí, že takáto „hra“ nemôže až tak ovplyvniť jeho život, ale skúste si zahrať tak 3-4 hodinky (a na toľko vás to pritiahne minimálne). Ja som mal problém potom s niekým normálne komunikovať. Ste proste ponorení do iného sveta... Rád by som počul vaše názory, bola by to, myslím, zaujímavá diskusia.