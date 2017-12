Counter-Strike: Condition Zero - singleplayer zameraný!

Mnohí hráči už pravdepodobne počuli o pripravovanom Counter-Strike: Condition Zero, ktorého primárnym zameraním je singleplayer, na rozdiel od známeho halflajfovského modu, ešte stále neskutočne populárneho v celej multiplayerovej komunite.

24. jan 2003 o 0:00 Juraj Chrappa

Najobľúbenešjí mod do Half-Lifu, Counter-Strike, spôsobil menšiu revolúciu v sieťových hrách. Čo však tí chudáci, ktorí nemajú možnosť zahrať si túto hru po sieti, či už kvôli nedostatku spoluhráčov alebo z technicko-finančných príčin (Pravidelne drtiť CS-ko cez dial-up je skutočne len pre zopár vyvolených, nehovoriac už o kvalite spojenia.)? Pre tých sa Valve (autori Half-Life) rozhodol vytvoriť singleplayerovú obdobu Counter-Striku s podtitulom Condition Zero (CS: CZ).

Aj keď toto rozhodnutie padlo už veľmi dávno, CS:CZ nie je medzi - po akcii dychtivými - hráčmi. Deje sa tak najmä kvôli častému striedaniu vývojarskej firmy. Najprv si Valve na túto „prácičku“ najala Rouge Entertainment. Ako horúci zemiak prehodil Rouge vývoj hry spoločnosti Gearbox (napr: James Bond 007: Nightfire) a tá ho prednedávnom podala Ritualu (napr: Heavy Metal Fakk 2, Sin, Star Trek: Elite Force II) , kde sa snáď už definitívne dovarí.

Hra samotná sa obsahuje 20 singleplayerových misií v 6 epizódach pospájaných príbehom. Pričom každá misia sa v podstate skladá z 3-4 levelov. To je celkom slušný počet, a keď k tomu pripočítate možnosť hrať všetky misie aj v multiplayerovom móde, z CS:CZ sa črtá skvelá a dlhohrateľná gamesa. Otázne je, či bude schopná prekročiť tieň svojho staršieho bračeka (sestričky;).

Novinky v novom CS-ku sa týkajú najmä iných prostredí, vyššie spomínaných misií a zbraní. Za všetky spomeniem aspoň M60, LAW raketomet, balistickú pištoľ a štít, molotov koktail, plynovú masku alebo svetlice. Samozrejme, všetko z tohoto je poiteľné aj v multiplayeri.

Čo sa týka hardwarovej náročnosti, aj vďaka ktorej CS-ko také obľúbené, pľa viacerých vyjadrení by malo zostať na súčasnej úrovni alebo sa mierne zvýšiť. Nové grafické efekty a viacero technologických prvkov si svoju daň určite vyžiada. V každom prípade by ste hru mali spustiť na tej istej konfigurácii, kde momentálne bez problémov hráte klasický Counter-Strike.

Zero by mal do konečnej stanice doraziť v máji tohoto roku. Samozrejme, ak hru nedostane výoj zase iná spoločnsť ;).