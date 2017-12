Pevnú voľbu operátora ponúka v ČR už i Contactel

Praha 23. januára (TASR) - Spoločnosť Contactel začala v stredu pod názvom Contactel Duo ponúkať klientom Českého Telecomu možnosť trvalého presmerovania hovorov cez svoju sieť.

Ide o službu CPS (Carrier pre-selection), teda výber prevádzkovateľa s nastavenou stálou predvoľbou. Ako prvý ju v prvom januárovom týždni odštartoval Aliatel. Telecom zmluvu s Contactelom uzatvoril v utorok. O CPS rokuje i so spoločnosťami GTS, eTel, Czech On Line a Tiscali. Čoskoro by tak telefónni účastníci v ČR mali mať skutočne široký výber prevádzkovateľov a vyberať si ich podľa cenovej ponuky a kvality služieb.

Pevná voľba operátora umožňuje užívateľom telefónnej linky Telecomu zmeniť nastavenie smerovania určitého typu hovoru na najbližšie ústredne. Všetky hovory pôjdu cez sieť vybraného konkurenčného operátora.

Zákazník Telecomu, ktorý si pre svoje hovory trvalo vyberie alternatívneho operátora, bude Českému Telecomu platiť len paušál za prenájom linky a hovorné v jeho sieti. Hovory cez voľbu operátora si bude zvlášť fakturovať konkurenčná firma. Práve táto skutočnosť sa ale Contactelu nepáči. "Rokujeme s Telecomom, aby sme jeho zákazníkom, ktorí sa rozhodnú používať služby Contactelu, mohli účtovať i mesačný paušál. Mesačne by dostávali len jeden účet," povedal v stredu generálny riaditeľ Contactelu Michal Čupa.

Zavedením pevnej voľby operátora bola splnená jedna z posledných podmienok úplnej liberalizácie telekomunikačného trhu v ČR. Konkurencii uvoľnil ruky sám Telecom, ktorý v júli zaviedol službu výber prevádzkovateľa s krátkou individuálnou voľbou čísel pre jednotlivé volania (CS - Carrier selection). Tá dala jeho klientom možnosť, aby si pre hovory vyberali operátora podľa najvýhodnejšej cenovej ponuky a telefonovali teda lacnejšie ako doteraz.

Voľbu operátora s krátkou predvoľbou zatiaľ ponúkajú Contactel, Aliatel, eTel, Tele 2, Tiscali a pokiaľ ide o internet, i Czech On Line. V tomto roku by ju však už malo poskytovať najmenej 10 telekomunikačných spoločností.

Informoval o tom český denník Právo.