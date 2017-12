Solar Impulse 2 dočasne dolietal, pokazili sa mu batérie

HONOLULU - Švajčiarske experimentálne lietadlo Solar Impulse 2, ktoré je už vyše troch mesiacov na prelomovom oblete zemegule, muselo na Havajských ostrovoch pre závažnú poruchu batérií prerušiť svoju cestu, a to až do apríla budúceho roka. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na realizačný tím.

Batérie tohto slnečnou energiou poháňaného lietadla utrpeli nezvratné poškodenie počas ostatnej, rekordnej fázy letu z Japonska na Havajské ostrovy. Podľa tímu sa batérie prehriali už počas prvého dňa letu, pričom nikto nepredvídal kolísanie ich teploty spojené s prudkými zmenami výšky v tropickom podnebí.

Jeden z dvojice striedajúcich sa pilotov André Borschberg pristál na havajskom letisku Kalaeloa 3. júla. Jeho 118-hodinový let z japonskej Nagoje prekonal svetový rekord v dĺžke nepretržitého sólového letu. Lietadlo má na krídlach 17-tisíc solárnych článkov, ktoré poháňajú vrtule a zásobujú batérie energiou.

Solar Impulse 2 odštartovalo na svoju globálnu misiu 9. marca z Abú Zabí, hlavného mesta Spojených arabských emirátov (SAE). Jeho nasledujúcimi zastávkami boli Omán, Mjanmarsko, Čína a Japonsko, kde sa stroj musel takmer na mesiac neplánovane zdržať po tom, ako mu prudké poryvy vetra poškodili krídlo.

Lietadlo bude do apríla, kým budú prebiehať opravy, zaparkované v hangári Havajskej univerzity na letisku Kalaeloa na ostrove Oahu. Tím bude v tomto čase tiež testovať iné spôsoby chladenia batérií.

