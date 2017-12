Gmail použije na rozoznávane spamu neurónovú sieť

Nový systém bude myslieť, naučí sa poznávať nové taktiky hackerov.

15. júl 2015 o 13:36 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ak príde na triedenie nevyžiadaných e-mailov, Google si pri svojej poštovej službe Gmail získal veľmi dobrú povesť. Z tisícky správ, ktoré sú umiestnené do priečinka doručenej pošty, býva nevyžiadaná iba jediná.

To by sa mohlo podľa magazínu Mashable v krátkej budúcnosti zmeniť. Firma avizovala svoje plány s nasadením umelej neurónovej siete, ktorá by mohla zachytiť polovičku zo správ, ktoré v súčasnosti filtrami prekĺznu. Navyše, bude sa učiť.

Je to rovnaká technológia, akú používa Google na analýzu obrázkov, aby bolo možné vo vyhľadávači nájsť tie, ktoré zodpovedajú slovnému popisu.

Prednosťou nového prístupu je, že bude brať do úvahy individuálne pocity a správanie používateľov. Čo sa jednému javí byť ako spam, iný považuje za cennú správu. Práve na takéto spätné väzby bude Google prihliadať.

Neurónová sieť si má poradiť aj s dômyselnými taktikami hackerov, ktorí sa snažia maskovať svoje nástrahy do prvkov, ktoré niekedy filter nezachytí. Systém sa má učiť na svojich vlastných rozhodnutiach z minulosti a budovať svoje schopnosti bez toho, aby ich museli programátori určovať krok po kroku.

Popri tom Google sprístupnil novú sadu nástrojov pre tých, čo prevádzkujú poštové služby pre svojich klientov. Budú mať spätnú odozvu zo serverov Gmailu, aby vedeli svoju činnosť zdokonaľovať.