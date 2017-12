Die Hard: Vendetta - ďalší zlý deň Johna McClanea

24. jan 2003 o 0:00 Milo Gracík

NDA Productions (súčasť Vivendi Universal Games) spolu s vývojárskym štúdiom Bit Studios 15. januára 2003 ohlásili prípravu nového interaktívneho dobrodružstva smoliarskeho policajta z New Yorku. Áno, John McClane je späť a tentoraz v klasickej FPS Die Hard: Vendetta bojuje za záchranu svojej unesenej dcéry. Pôvodný príbeh sa odohráva niekoľko rokov po ostatnom filmovom spracovaní série Die Hard – With A Venegeance. Na McLanea čaká množstvo nebezpečných misií, okrem obligátnych čistiacich to budú aj sabotážne a plížiace. Nepríjemné Déjà vu zažije v známom mrakodrape Nakatomi Plaza. To je Die Hard: Vendetta na PlayStation 2.

Názov Die Hard nie je pre priaznivcov PlayStation neznámy pojem, McClane má už za sebou dva tvrdé ale excelentne zvládnuté zápasy na PS One – Die Hard Trilogy a Die Hard Trilogy 2. Majitelia PS2 mohli závidieť PCčkárom, ktorí sa nedávno tešili z jeho drsný hlášok v hre Die Hard: Nakatomi Plaza. A teraz, premiérovo, sa McClane ocitne aj na PlayStation 2. Die Hard: Vendetta však nie je úplnou novinkou, keďže sa v tomto prípade jedná o konverziu titulu už vydaného pre konzolu GameCube (november 2002). Samozrejme, verzia pre PlayStation 2 bude obsahovať množstvo vylepšení. Okrem bežných technických a programových úprav ide predovšetkým o pridanie multiplayeru pre 2 až 4 hráčov. Multiplayer bude obsahovať 100 špecifických postáv, 14 rozsiahlych arén a množstvo netradičných herných režimov (o.i. aj bežné módy ako King Of The Hill a Deathmatch), vrátane všetkých singleplayerových zbraní (okrem tradičných pištolí a samopalov budú k dispozícií aj boxérske rukavice, či paintballová pištoľ).

Yippee-ki-yay!

Zaujímavú strieľačku z pohľadu prvej osoby Die Hard: Vendetta očakávajte vo svojich herných brlohoch ešte tento rok.