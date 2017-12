New Horizons sa ozvala, okolo Pluta preletela úspešne a bez poškodenia

WASHINGTON, BRATISLAVA. Sonda New Horizons, ktorá prekonala takmer päť miliárd kilometrov a v utorok preletela tesne okolo Pluta, sa ozvala domov a pokračuje nepoškodená v lete. Hlavná časť jej misie tak bola úspešná.

New Horizons letela k Plutu takmer desať rokov a už uplynulé dni poskytla relatívne detailne zábery tejto trpasličej planéty, ktorá bola kedysi deviatou planétou slnečnej sústavy. Pred utorňajším preletom sa cielene odmlčala, aby sa mohla sústrediť na zber dát a informácií.

Keďže pri vzdialenosti takmer piatich miliárd kilometrov trvá let signálu tam aj späť približne deväť hodín, vedci z riadiaceho strediska Národného úradu pre letectvo a vesmír museli po prelete na potvrdenie úspechu čakať.

"Sonda poslala zatiaľ iba technické dáta. Nebolo jej úlohou hneď vysielať vedecké údaje aj preto, že jej pozorovania stále prebiehajú," povedal hlavný vedecký pracovník misie Alan Stern.

Pred obedom začne sonda vysielať ďalšie údaje, ktoré by okrem iného obsahovať aj fotografie s desaťnásobne vyšším rozlíšením, ako sme mohli doteraz vidieť. Aj toto vysielanie potrvá niekoľko hodín, keďže sonda posiela dáta podľa The Guardian rýchlosťou iba 1 kbit/s.

438,306 miles past Pluto, trying a hard measurement to capture crescent Pluto at 9 miles per pixel res. #PlutoFlyby pic.twitter.com/A9VYuKVvIC