Nová FPS-ka od autorov Medal of Honor & screenshoty

23. jan 2003 o 12:46 Michal Cagarda

Presne rok po vydaní hry Medal of Honor: Allied Assault Vivendi Universal ohlásil vývoj ďalšej FPS-ky z dielne jej autorov, spoločnosti 2015, Men of Valor: Vietnam. Ako naznačuje už názov, tentoraz sa v hre zamiešate do americkej pechoty bojujúcej vo vietnamskej vojne; zabojujete si v okolí Danangského letiska, zúčastníte sa Tetskej ofenzívy a zažijete aj protiútok na Hue. V multiplayeri bude hra podporovať okrem kooperatívneho módu aj niekoľko štandardných, ktoré nám (chvalabohu) umožnia zahrať si aj za tú správnu stranu: Severovietnamskú armádu a Vietkongských partizánov.

Men of Valor: Vietnam vyjde v roku 2004. Spoločnosť 2015 ho vyvíja pre PC a Xbox.

Zdroj:ToTheGame