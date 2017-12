Britský výskumný tím sa snaží "vyrobiť dážď"

Londýn 23. januára (TASR) - Pobrežné púšte by sa mohli zmeniť na zelené lúky vďaka novému projektu, ktorý kombináciou vetra a morskej vody má vyvolať dážď. Výskumný tím vedený Stephenom Salterom z univerzity v britskom Edinburghu pracuje na mobilných veterných turbínach s priemerom 40 metrov, ktoré by rozprašovali morskú vodu do vzduchu a teda zvyšovali vlhkosť a tým pravdepodobnosť zrážok.

"Ak to bude fungovať, výsledky by mohli byť ohromujúce, od zastavenia požiarov v buši až po vytláčanie púští," tvrdí Salter. Turbíny by sa dali namontovať na stovky člnov, ktoré by mohli podporovať dážď na najsuchších miestach na svete.

Podľa tejto teórie by sa vodná triešť zo vzdušného víru vyvolaného turbínou čiastočne vyparila do vzduchu. Zvlhčený vzduch by vraj mal prúdiť na pevninu a vyvolať dážď.

Teória je však závislá na množstve faktorov. Vietor musí prúdiť smerom na pevninu, vzduch musí byť dostatočne teplý, aby latentné teplo spôsobilo odparovanie a aby začal padať dážď, musí sa para dostať do dostatočnej výšky.

"Najväčší problém je, že nevieme s istotou určiť, kam pôjde para. Je to veľmi zložitá meteorologická otázka... potrebujeme pokusy na počítačovom modeli," povedal Salter.

Ak bude model úspešný, Salter dúfa, že bude môcť začať s testovaním. "Budeme musieť nájsť úzku dolinu a vysoké vrchy," tvrdí. Najpravdepodobnejšími lokalitami by mohli byť Kréta a Červené more.

Nie každý je však optimista. Philip Eden, meteorológ a špecialista na počasie denníka Telegraph tvrdí: "Púšte sú púšte, pretože vzduch v tých regiónoch klesá a klesajúci vzduch nevytvorí dažďové oblaky bez ohľadu na to, koľko vlhkosti tam napumpujete."

Aj Salter pripúšťa, že odporcov projektu, ktorý by mal trvať 15 mesiacov, je viac ako stúpencov. Vyhlásil však, že má v tíme veľa nadšencov, ktorí sú ochotní investovať niekoľko rokov svojej kariéry do projektu, ktorý podľa nich má napriek istej výstrednosti význam.