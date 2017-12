Mobily dostanú merač tuku a lepší displej

Výrobcovia neprestajne hľadajú výbavu, ktorá má udržať stabilný dopyt po smartfónoch.

14. júl 2015 o 12:53 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Ak máte pocit, že na mobiloch niet okrem výdrže batérií už čo zdokonaľovať, ich výrobcovia majú omnoho väčšie ambície ako vy. Samsung pracuje na dvojici noviniek, ktoré sa môžu na pultoch predajní objaviť už čoskoro.

Prvou je podľa magazínu Digital Trends nový typ senzora, s ktorým sme sa doposiaľ stretávali skôr pri zdravotníckych zariadeniach a technike pre zdravý životný štýl ako pri spotrebnej elektronike.

Samsung ho chce podľa patentovej prihlášky použiť pre meranie telesného tuku. Vo forme zabudovaných snímacích plôšok alebo pripojiteľného modulu má pomáhať spotrebiteľom pri strážení ich kondičky.

Firma v minulom roku pridala senzor pre meranie tepovej frekvencie, meranie tuku by zapadalo do konceptu, ktorým sa riadia výrobcovia fitness náramkov. S informáciami v cloude zostavenými na časovej osi by ľudia mohli sledovať ako pri svojej sedavej práci priberajú, alebo sa chváliť na sociálnych sieťach akým tempom sa im darí chudnúť.

Do roku 2018 by mal byť s finančnou podporou kórejskej vlády hotový nový typ displeja s výrazne vyšším rozlíšením ako majú súčasné špičkové modely. Samsung dnes ponúka displeje s 4K a 8K rozlíšením pre smartfóny, rozpracovaný projekt sa snaží dosiahnuť métu 11K. Takýto displej podľa magazínu Pocket Lint dosiahne jemnosť zobrazenia s 2250 zobrazovacími bodmi na palec.

Päťročný projekt dostal od vlády investíciu vo výške 27 miliónov dolárov a jeho súčasťou je 13 ďalších spoločností. Od roku 2019 by mali displeje prísť do predaja v prvých smartfónoch.

Prednosťou vysokého rozlíšenia je možnosť zakomponovania technológie, ktorá umožní na displeji sledovanie 3D obsahu bez použitia okuliarov.