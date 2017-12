Škóti vyvinuli automaty, ktoré vydávajú lieky

Lekárnicke kiosky obslúžia pacientov - s receptom od lekára i so záujmom o kúpu liečiv.

14. júl 2015 o 11:33 Milan Gigel

GLASGOW, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá umožní vydávať lieky v odľahlých častiach vidieka. Tam, kde doposiaľ chýbal lekárnik obsluhujúci pacientov, nahradia jeho služby automaty. Poradia si s receptami, ale aj otázkami a konzultáciami.

Projekt, ktorý má za sebou v Škótsku štyri roky vývoja a investície vo výške 150 tisíc libier naberá finálnu podobu. Po tom, čo výdajný automat v Aberdeenshire v ostrej prevádzke ukázal svoje prednosti, rovnaké zariadenia sa ocitnú v ďalších odľahlých častiach hornatej krajiny a malých ostrovoch Británie.

Cieľom je podľa magazínu Tech Week Europe priblížiť lekárnicke služby na odľahlom vidieku, aby ľudia nemuseli cestovať do veľkých miest, alebo si zaobstarávať lieky do zásoby bez toho, aby ich nákup konzultovali s odborníkmi. Hoci koncept vychádza z predajných automatov na potraviny a spotrebný tovar, zachádza do detailov.

Výdajný automat drží zásoby voľnopredajných aj predpisových liekov, ktoré vydáva na dopyt zákazníka, alebo podľa receptu vystaveného lekárom. Liečivá udržiava v kontrolovanej klíme a ak sa žiada konzultácia s lekárnikom, všetko zabezpečí webkamera s videoprenosom. Pacient môže v priamom kontakte získať informácie o dávkovaní, alebo konzultovať užívanie či výber liekov.

Technológia počíta s pridelením výdajných automatov pod správu konkrétnych lekární, takže plnia úlohu akéhosi vysunutého pracoviska, ktoré zaisťuje personálnu podporu, ale aj ich zásobovanie. Takto sa lekárnici dostanú do regiónov, kde by fyzická pobočka nepriniesla tržby potrebné na jej prevádzkovanie.

Na vývoji pracovali akademici z trojice univerzít v spolupráci s výrobcami zariadení. Dúfajú, že ich projekt sa začlení do existujúcej infraštruktúry zdravotnej starostlivosti a pomôže vidieku dosiahnuť komfort, ktorý im chýbal.

O vidiecke komunity sa v posledných rokoch intenzívne zaujímajú viaceré firmy, ktoré svoju pozornosť zamerali hlavne na drony. Zaujíma ich doručovanie pošty a drobných obchodných zásielok. Británia je obkolesená drobnými obývanými ostrovmi, ktoré sa musia spoliehať na námorné spojenie s frekvenciou jednej plavby denne.