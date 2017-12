Vydanie Primal v Európe posunuté

23. jan 2003 o 11:02 Milo Gracík

Dátum vydania s napätím očakávanej akčnej adventúry Primal (novinka) sa posúva z 14. februára na 11.marca. Takto sa nám teda odvďačili autori zo Studio Cambridge svojim zmyslom pre perfekcionizmus:-). Všetci však pevne veríme, že to predlhé čakanie prinesie vytúžený efekt a Primal nesklame naše skoro-božské očakávania. Táto novodobá verzia Tomb Raidera s temnou atmosférov z diel majstra hororu C. Barkera prinesie na PS2 ponurý príbeh, dva hrateľné charaktery (mrštná sexica Jennifer Tate a kamenný chrlič Scree), inovatívne spracované puzzle (riešenie niektorých vyžaduje použitie oboch postáv) a pôsobivý bojový systém. A to všetko v prekrásnej 3D grafike.

Zdroj:playstation.com