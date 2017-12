Starsky & Hutch majú oficiálnu homepage

23. jan 2003 o 0:02 Milo Gracík

Áno je to tak, dobrodružstvá dvoch neohrozených "poldov" z veľkého mesta sa k nám nezadržateľne blížia. Svedči o tom aj spustenie oficiálnej stránky. 3D akcia nie nepodobná Driverovi vás zavedie do prostredia zločinu v Bay City, kde sa odvážna dvojica detektívov potýka s každodennými radosťami a starosťami amerických policajtov. Ako hlavný prostriedok pri potieraní zločinu vám bude slúžiť červená paradajka (Starskyho Ford Torino podľa zafarbenia prezývaný Red Tomato). To všetko na motívy klasického kriminálneho TV seriálu zo 70-tych rokov. Majitelia všetkých najrozšírenejších herných platforiem súčasnosti (PC, PS2, GC) sa môžu tešiť na riadnu dávku policajnej brutality už v polovici tohto roku.

Zdroj: gamershell.com; gamespot.com