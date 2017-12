Indická nosná raketa úspešne vyniesla do vesmíru päť britských družíc

NAÍ DILLÍ. Indickí vedci v piatok večer miestneho času úspešne vypustili do vesmíru nosnú raketu, ktorá vyniesla na obežnú dráhu Zeme päť britských družíc. Raketa odštartovala z Kozmického centra Satiša Dhawana, informovala televízia NDTV.

Británia si pre túto príležitosť objednala po prvý raz celú raketu. Toto 320-tonové zariadenie s výškou 15-poschodového domu malo na palube tri družice na monitorovanie prírodných katastrof a dve menšie experimentálne družice.

Celková hmotnosť pätice britských satelitov je 1440 kilogramov, čo je najťažší komerčný náklad, aký dosiaľ India dopravila do kozmu. Ide už o 30. štart nosnej rakety Polar Satellite Launch Vehicle, známej aj pod skratkou PSLV.

India doteraz vyniesla do vesmíru 40 komerčných družíc z 19 krajín. "Štart sme realizovali pre jedného z našich partnerov, ktorým je britská spoločnosť Surrey Technologies," uviedol predstaviteľ Indickej kozmickej agentúry (ISRO).

