Pod jednou strechou bude lepšie?

22. jan 2003 o 22:30

Keď sa odsťahujete z rodičovského domu, alebo sa rozvediete a založíte si novú domácnosť, má to vplyv aj na živočíšne a rastlinné druhy na tejto planéte. K tomuto záveru došli ekológovia z Michiganskej univerzity v americkom East Lansingu a napísali o tom v časopise Nature.

Žianguo Liu s kolegami zistil, že biodiverzitu ohrozuje nielen nárast ľudskej populácie, ale aj zväčšujúci sa počet domácností v oblastiach, kde populácia stagnuje, alebo má klesajúcu tendenciu. Celosvetový nárast počtu domácností, v ktorých žije menej ľudí, ohrozuje životné prostredie dokonca viac ako jednoduchý populačný rast. „To by nás malo konečne zobudiť. Veď vlastne všetko, čo jedinec robí, vrátane snahy o zachovanie svojej osobnej slobody, má vplyv na životné prostredie,“ hovorí Liu.

Rast domácností s jedným, dvoma či troma členmi môže spôsobiť prudký nárast spotreby energie, vody, pôdy či stavebného materiálu. Potvrdzuje to jednoduchá matematika, pretože s jednou chladničkou či rúrou si vystačí rovnako dobre dvojčlenná aj šesťčlenná rodina. Úspory zdrojov sú v druhom prípade značné.

Tím michiganských ekológov vyrátal, že od roku 1985 do roku 2000 stúpol počet domácností v krajinách s ohrozenou biodiverzitou živočíšnych a rastlinných druhov o 155 miliónov. Pri súčasnom trende by to do roku 2015 znamenalo nárast o ďalších 233 miliónov domácností. Dokonca aj v krajinách ako Taliansko, Grécko, Portugalsko či Španielsko, kde veľkosť populácie klesá, počet domácností rastie, najmä kvôli rozvodom.

Jessica Hellmannová, kanadská biologička z Centra pre výskum biodiverzity Univerzity v Britskej Kolumbii (Vancouver) pre časopis New Scientist povedala, že meranie celkovej spotreby ľudstva prostredníctvom nárastu počtu domácností je dobrý nápad, ako rozmýšľať o riešení globálnych problémov. Rada by si preto pozrela viac analýz, sledujúcich vývoj domácností v menších oblastiach, napríklad v mestách. Podľa Hellmannovej by bolo vhodným terénom na výskum napríklad San Francisco, lebo tu je ochrana prírody zložitá a drahá. Zníženie počtu domácností by zrejme bolo oveľa jednoduchším riešením. Lenže, ako to dosiahnuť? Liu navrhuje úpravu daňového systému: Vrátil si sa do domu svojich rodičov? Budeš mať daňové prázdniny.

A my k tomu poznamenávame: ak sa naozaj nájdu muži, ktorí sa vrátia do domácností svojich svokier, zaslúžia si od štátu ešte aj nejakú finančnú prémiu navyše. (ač)