Mŕtvy žije, živí sú mŕtvi…

José Luis Cespedes, športový komentátor z bolívijského mesta Santa Cruz, vyzeral po útoku banditov doslova ako sito: dostal do tela jedenásť guliek. Lekárom sa, samozrejme, do ich odstraňovania nechcelo a rozhodli sa počkať. Stal sa však zázrak, ktorý ...

22. jan 2003 o 22:30

José Luis Cespedes, športový komentátor z bolívijského mesta Santa Cruz, vyzeral po útoku banditov doslova ako sito: dostal do tela jedenásť guliek. Lekárom sa, samozrejme, do ich odstraňovania nechcelo a rozhodli sa počkať. Stal sa však zázrak, ktorý nedokáže vysvetliť ani lekárska, ani evolučná veda. Cespedes sa za niekoľko dní pobytu v nemocnici tak zotavil, že operácia nakoniec ani nebola potrebná. Lekári sa rozhodli ponechať 300 gramov olova v jeho tele a dnes len krútia hlavami nad záhadou, prečo sa vraj inak šporovlivá Matka príroda rozhodla darovať jednému človeku jedenásť životov.

V nemocnici Svätej Márie v Michigane (USA) sa stal opačný prípad: viac ako osemtisíc žijúcich pacientov vyhlásila poisťovňa za mŕtvych. Ľudia neverili vlastným očiam, keď dostali od poisťovne správu, že sú na onom svete. Jeden z nich to komentoval, že problémy s poisťovňami mal vždy, ale „tentoraz to už trochu prehnali“. Ako sa ukázalo, stačila chybička v počítačovom systéme, ktorý sleduje stav pacientov v nemocnici. Počítač previedol do kolónky mŕtvych všetkých pacientov, ktorých v roku 2002 nemocnica prijala. Čiže do zoznamu záhad si môžeme pripísať ďalšiu: Ako je možné, že superdokonalý moderný prístroj, vytvorený s využitím najnovších vedeckých objavov, môže takto neuveriteľne zlyhať? (ač)