Superzoznam kúpil doménu za 930-tisíc

12. júl 2001 o 0:15 Tomáš Bella

Vedenie slovenského portálu Superzoznam.sk včera zverejnilo sumu, za ktorú spoločnosť začiatkom roka odkúpila internetovú doménu szm.com. Firma za prevod domény zaplatila 18 500 amerických dolárov, čo je v prepočte asi 930-tisíc korún. Ide o zďaleka najvyššiu sumu, ktorú slovenská firma za doménu kedy zaplatila – poplatky za prevody domén (ich kúpa na Slovensku oficiálne nie je možná) sa doteraz pohybovali maximálne v desaťtisícoch korún. Na cieľ nákladnej transakcie sme sa spýtali obchodného riaditeľa SZM, s. r. o., MIROSLAVA DROBNÉHO.

Aký má pre Superzoznam význam taká drahá doména?

„Každý, kto dnes niečo vo svete znamená, má svoju doménu s koncovkou com. Ak chcete obchodovať so zahraničím, je to vecou prestíže. Pre nás je to poistka – ak budeme chcieť v budúcnosti expandovať do sveta, môžeme ísť pod vlastnou doménou. Zároveň sa však dostali na inú úroveň aj naše služby ako pošta či webhosting – bezplatný webpriestor a e-mail s koncovkou .com ponúkame teraz ako jediní na Slovensku.“

Aké ďalšie domény budete používať?

„Na doménovú politiku kladieme veľký dôraz a máme podchytené napríklad aj najčastejšie omyly, ktoré ľudia pri písaní adresy nášho servera robia: sym.sk, superyoynam.sk a ďalej domény ako superzoznam.cz a szm.cz. Pre užívateľa z toho vyplýva viacero výhod – nielenže sa dostane na našu stránku aj pri nesprávne zadanom URL, ale ak niekto urobí takýto preklep napríklad v názve jeho e-mailovej schránky, správa mu bude doručená aj napriek nesprávnej adrese.“

Koľko ľudí napíše do prehliadača www.sym.sk namiesto www.szm.sk?

„Naozaj veľmi veľa. Mnohí tiež napíšu jednoducho „superzoznam“ alebo „szm“ a Internet Explorer im k tomu automaticky pridá doménu .com. Majú s tým veľké problémy iné slovenské portály, ktoré nemajú zaregistrované .com alternatívy k vlastným názvom a prichádzajú tak o návštevníkov.“

Ako je možné, že sa cena domény SZM.COM vyšplhala tak vysoko?

„Trojpísmenové domény sú už dnes vo všeobecnosti dosť drahé – tých pár, ktoré sú ešte voľné, sa ponúka na predaj za stovky až tisíce dolárov. Na doméne szm.com našťastie nebol predtým nijaký obsah, a tak sme sa s jej majiteľom najskôr dohodli na cene 3000 dolárov. Do hry však vstúpila automobilka Suzuki Motors, ktorá používa značku SZM na burze a doménu tiež chcela získať, čo cenu vyhnalo až na 18 500 dolárov.“

Neznehodnotí sa táto investícia, keď začnú od septembra pribúdať nové domény najvyššej úrovne?

„Domény ako biz či info budú skôr testom možností rozšírenia počtu top-domén a nemyslím si, že by ich začali firmy hromadne používať – bodka-com stále zostane symbolom skutočného globálneho obchodu. Skutočná bitka nastane až vtedy, keď prídu domény ako sex, shop či book, tie však ešte nie sú v dohľade.“

Z akých zdrojov je financovaný Superzoznam?

„Približne 50 percent príjmov pochádza z bannerov, reklamy na našich stránkach. Druhú polovicu získavame zo služieb, ktoré poskytujeme iným firmám – ide o komplexný webhosting spojený s administráciou, poskytnutím nášho softvéru a podobne. Superzoznam je teda finančne sebestačný, nedotuje sa z iných zdrojov.“

Z týchto príjmov ste si „našetrili“ aj takmer milión na odkúpenie domény?

„Povedzme, že tieto peniaze pochádzajú z príjmov zo Spojených štátov – vymenované služby totiž poskytujeme aj firmám na americkom kontinente.“