Americká sonda sa po deviatich rokoch priblíži k Plutu

WASHINGTON. Americká sonda New Horizons sa po viac ako deviatich rokoch dostane budúci týždeň v utorok k Plutu.

Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Sonda Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa dostane do vzdialenosti 12-tisíc kilometrov od trpasličej planéty a stane sa tak prvým umelým telesom, ktorému sa to podarí.

Vedcom sa tak po prvý raz mal naskytnúť bližší pohľad na Pluto, kedysi najvzdialenejšiu planétu Slnečnej sústavy. V súčasnosti je totiž považované už len za súčasť Kuiperovho pásu.

Sonda New Horizons odštartovala z Mysu Canaveral 19. januára 2006. V júni toho roku objavila malý asteroid, ktorý bol pomenovaný po Laboratóriu aplikovanej fyziky Univerzity Johna Hopkinsa.

We see more detail on Pluto & its moon as @NASANewHorizons gets closer than ever: http://t.co/74oW11is3D #PlutoFlyby pic.twitter.com/yoGRjYdOAC