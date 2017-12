Internetové rádio

22. jan 2003 o 22:24

Ak chcete počúvať rozhlasovú stanicu vysielajúcu len cez internet, nemusíte už sedieť pri počítači – stačí do USB portu počítača zasunúť malý vysielač a do ruky vziať GlobalTuner. Pohybovať sa s ním môžete v okruhu 130 metrov od počítača, okrem internetových rozhlasových staníc na ňom môžete počúvať aj cédečká, MP3-súbory i klasické rozhlasové stanice. Veľký displej umožňuje zobraziť nielen názvy prehrávaných skladieb, ale napríklad aj informáciu, že do vášho počítača dorazil nový e-mail.

www.globaltuner.com