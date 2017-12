Z cédečka do MP3: Exact Audio Copy

Mnohí z vás majú svoju obľúbenú hudbu na kompaktných diskoch – nosenie viacerých CD albumov je však dosť nepohodlné. Ak ich chcete počúvať niekde, kde je k dispozícii aj počítač, existuje oveľa praktickejšie riešenie – uložiť si na jedno CD až desať ...

22. jan 2003 o 22:30 DANIEL DURIŠ

Mnohí z vás majú svoju obľúbenú hudbu na kompaktných diskoch – nosenie viacerých CD albumov je však dosť nepohodlné. Ak ich chcete počúvať niekde, kde je k dispozícii aj počítač, existuje oveľa praktickejšie riešenie – uložiť si na jedno CD až desať hudobných albumov, čo umožňuje komprimačný formát MP3.

Program Exact Audio Copy má viacero funkcií – od kopírovania hudby na disk cez komprimáciu skladieb až po ich zapisovanie na CD. My sa zameriame na uloženie audio CD do formátu MP3.

Po inštalácii programu a spustení zvoľte používanie vhodné pre začiatočníkov. Exact Audio Copy hneď na začiatku nájde všetky CD-ROM mechaniky v počítači a otestuje ich možnosti. Týmto spôsobom maximalizuje šance na správny prenos hudobných dát z CD do skladieb MP3.

Rozhodnúť sa ešte môžete medzi rýchlejším kopírovaním (s možnými chybami, ktoré sa môžu prejaviť ako „skákanie CD“) alebo čo najdokonalejším prenosom zvuku. Odporúčanou kvalitou kopírovania skladieb je 128 Kbps, pre priblíženie sa kvalite audio CD zvoľte 192 Kbps (menu EAC, položka Compression Options, lišta Waveform).

Po zvolení jednotky, v ktorej sa nachádza audio CD pripravené na kopírovanie hudby, stačí kliknúť na ikonku zveráka s textom MP3. Nasleduje proces kopírovania audio skladieb, ktorý môže trvať v závislosti od našich nastavení od niekoľkých minút až po hodinu. Výhodou Exact Audio Copy je, že je schopný uložiť údaje o CD do názvu a popisu MP3 skladieb, čím nám neskôr uľahčí ich prehrávanie. Na tento účel slúži menu Database, položka Get CD Information From, kde zvolíme Remote freedb. Pre využitie tejto funkcie však treba byť pripojený na internet.

Program Exact Audio Copy vyniká presným prenosom audio skladieb a schopnosťou prispôsobiť sa používateľovi. Vyhovie nielen začiatočníkom, ale aj ľuďom, ktorí radi menia rôzne pokročilé nastavenia. Exact Audio Copy sa zmestí na jednu disketu a je typu cardware – ak ho budete používať, mali by ste zaslať jeho autorovi ľubovoľnú pohľadnicu.

(cardware)