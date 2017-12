Nový systém domén pobúril

Minulý týždeň začali platiť nové pravidlá registrácie slovenských internetových domén. Mnohí používatelia internetu však proti nemu protestujú s tým, že zavádza nadbytočnú byrokraciu. Podľa Asociácie poskytovateľov internetu navyše prevádzkovateľ systému

22. jan 2003 o 22:40 TOMÁŠ BELLAMATÚŠ SERDULA

EuroWeb sám seba pri registrácii domén výrazne zvýhodňuje oproti ostatným konkurentom a zneužíva tak svoj monopol na správu slovenskej domény.

Byrokracia na internete

Zavedenie nového doménového systému sa očakávalo už takmer dva roky, pretože mal konečne zosúladiť podmienky registrácie domén .sk so svetom. Na rozdiel od doterajšieho systému môžu domény registrovať nielen podnikatelia, ale aj fyzické osoby, zrušil sa limit na počet domén, ktoré môže vlastniť jedna osoba a domény sa už budú dať legálne predávať a kupovať.

Nepríjemne však prekvapili nové požiadavky, ktoré musia záujemcovia o domény splniť. „Ak si dnes chce občan Slovenska zaregistrovať vlastnú internetovú doménu, musí absolvovať toľko byrokratických procedúr, ako v žiadnom inom okolitom štáte,“ uvádza sa v protestnom vyhlásení Združenia poskytovateľov webhostingu. Doteraz stačilo napríklad na registráciu domény vyplniť elektronický formulár na webovej stránke. Od minulého týždňa je nutné formulár vytlačiť na papier, vyplniť ho ručne, overiť u notára a odoslať poštou. „Nový systém neuveriteľne komplikuje proces registrácie internetovej domény a tým posúva pozíciu slovenského internetového používateľa o niekoľko rokov dozadu,“ tvrdia poskytovatelia webhostingu.

Rovní a rovnejší

Okrem nárastu byrokracie odborníci kritizujú aj podmienky, ktoré EuroWeb pre registráciu domén stanovil. Registráciu typicky nevykonávajú priamo používatelia domén, ale robia to za nich registrátori – internetoví provideri alebo poskytovatelia hostingových služieb. Jedným z registrátorov je aj EuroWeb, ktorý však sám sebe stanovil oveľa výhodnejšie podmienky ako ostatným konkurentom. Za zmenu registrátora musí napríklad majiteľ domény zaplatiť 200 korún, tento poplatok sa však odpúšťa, ak používateľ prejde od iného poskytovateľa práve k EuroWebu, povedal pre SME predseda Združenia poskytovateľov webhostingu Igor Strečko. EuroWeb si takisto v nových pravidlách vyhradil právo kedykoľvek meniť cenník bez súhlasu ostatných zmluvných strán či nezaregistrovať doménu bez uvedenia dôvodu.

Asociácia poskytovateľov internetu sa preto domnieva, že EuroWeb svojím konaním zneužíva monopolné postavenie na trhu a koncom decembra požiadala Protimonopolný úrad, aby spúšťanie nového systému zastavil a prikázal zmeniť jeho pravidlá.

Hovorkyňa EuroWebu Gabriela Tomancová opakovanú žiadosť SME o osobné stretnutie odmietla a e-mailom nás informovala, že EuroWeb nebude obvinenia nijako komentovať, keďže „ide o zavádzajúce a neprofesionálne vyjadrenia“.

Výhodný biznis

Systém SK-Nic zabezpečujúci prevádzku domény .sk funguje od roku 1993, keď bola jej správou poverená firma EUnet. EuroWeb, ktorý vlastnia holandské telekomunikácie, doménu spravuje od roku 1999, keď EUnet odkúpil.

Pri súčasnom počte vyše 62-tisíc zaregistrovaných domén by príjmy EuroWebu za registráciu domén predstavovali asi 37 miliónov korún ročne. Podľa Asociácie poskytovateľov internetu to výrazne prevyšuje náklady na poskytovanie tejto služby. Doteraz EuroWeb prevádzkoval celý systém bezplatne, teda na vlastné náklady.

Pred zavedením nových pravidiel sa objavili návrhy, aby nebola doména spravovaná súkromnou firmou, ale inou inštitúciou. Podľa najčastejších návrhov by to mohla byť niektorá vysoká škola, ktorá by pravdepodobne vedela zabezpečiť prevádzku systému s omnoho nižšími nákladmi.