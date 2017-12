Microsoft sprístupní zdrojový kód

22. jan 2003 o 22:30

Softvérový gigant Microsoft umožní vládam štátov prístup k zdrojovému kódu Windows, aby si ich udržal ako zákazníkov. Dohodu o odhalení kódu podpísala spoločnosť už s vládou Ruska a so Severoatlantickou alianciou. Microsoft udržoval kód dlho v tajnosti ako súčasť intelektuálneho vlastníctva, na ktorom stojí prosperita spoločnosti. Vládne organizácie sa však chcú samy presvedčiť o bezpečnosti operačného systému, aby ho mohli bez obáv používať pre programové aplikácie.

Podľa neoficiálnych informácií sa Microsoft obával, že vládne organizácie začnú namiesto Windows používať otvorený operačný systém Linux, ktorého kód je voľne a bezplatne šíriteľný a každý ho môže upravovať podľa svojej potreby. Náznaky prechodu ku konkurenčnému systému prišli z Japonska, Francúzska, Nemecka, Číny aj zo Spojených štátov.

Za skvelý ťah, ktorý posilní obraz Microsoftu v očiach verejnosti, označil oznámenie spoločnosti riaditeľ výskumu Jupiter Research Michael Gartenberg. Podľa neho je to rana pre voľne šíriteľné programy, ktoré by zavedením do vládnych služieb získali najmä zvýšenú prestíž.

Microsoft odhalil časti zdrojového kódu operačného systému už v roku 2001 pre partnerov. Terajšie sprístupnenie sa má týkať šesťdesiatich štátov a organizácií vrátane Číny, Francúzska a Spojených štátov. (čtk)