Maďarsko zrýchľuje informatizáciu

Maďarský minister pre informatizáciu a komunikáciu minulý týždeň ohlásil novú iniciatívu, ktorá má zabezpečiť intenzívnejšie využitie moderných informačných technológií obyvateľmi krajiny.

22. jan 2003 o 22:30

Ako informoval server Europemedia.net, maďarská vláda na podporu projektov v oblasti informatizácie na tento rok vyčlenila v prepočte asi 4,5 miliardy korún. Väčšina z týchto peňazí pôjde na pripojenie tisíc až 1500 škôl na internet cez vysokorýchlostné satelitné spojenie. Maďarské ministerstvo školstva v súčasnosti kompletne prehodnocuje učebné osnovy všetkých predmetov s cieľom prispôsobiť ich moderným metódam vyučovania s pomocou informačných technológií a podporiť rozvoj informačnej gramotnosti. Všetky maďarské školy by mali byť pripojené na internet do roku 2005. Do tohto obdobia by mala mať prístup na internet aj štvrtina maďarských domácností.

Investície do informatizácie ohlásil najnovšie aj primátor Budapešti. Ten chce tento rok investovať ďalších 200 miliónov korún do zlepšenia elektronickej administratívy a systému verejného obstarávania, čo by malo pomôcť najmä v boji s korupciou. (tb)