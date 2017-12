eSlovakia nie je mediálna bublina

22. jan 2003 o 22:20 Tomáš Bella

Lucia Mušková. FOTO SME – PAVOL FUNTÁL

Projekt eSlovakia predstavil premiér Dzurinda a prezident Slovenských telekomunikácií s veľkou slávou vlani v apríli. Pár mesiacov bolo ticho, v lete jeho iniciátori oznámili schválenie loga a opäť sa na mnoho mesiacov odmlčali. LUCIA MUŠKOVÁ pracovala v čase vzniku projektu na Úrade vlády a od júla ho koordinuje v Slovenských telekomunikáciách. Rozpráva o ňom s nadšením, ktoré začne u poslucháča po chvíli neodbytne vyvolávať rovnakú otázku, ako pohľad na samotnú eSlovakiu: podarí sa aspoň polovicu z chvályhodných zámerov zrealizovať?

Prečo prišla prvá konkrétna akcia - pripojenie škôl na internet – až po desiatich mesiacoch od vzniku eSlovakie?

„Našu ponuku na výhodné pripojenie škôl sme predložili už v apríli, do augusta však stála na ministerstve školstva, ktoré rozhodovalo veľmi pomaly. Niekoľko mesiacov trvala technická príprava a v priebehu novembra sme na internet pripojili 270 škôl, ktoré boli pre tento rok zaradené do Infoveku, ale v jeho rozpočte sa už na ne nenašli peniaze.“

Kedy dostanú internetové pripojenie ostatné školy?

„To nezávisí od nás, ale od štátu. Ministerstvo nám musí vždy v marci a septembri predložiť zoznam škôl, ktoré sme podľa zmluvy povinní do pol roka pripojiť. Týmto školám garantujeme do konca roku 2004 cenu 1000 korún mesačne za neobmedzené pripojenie. V súčasnosti čaká na pripojenie ešte približne 2700 slovenských škôl.“

Školy pripájate rýchlosťou 128 kbps technológiou ISDN, ktorá sa využíva v malých firmách a v domácnostiach – stačí im to?

„Myslím, že áno. Vo výpočtových strediskách majú zväčša 5-10 počítačov a tie nedokážu vyprodukovať takú veľkú prevádzku. Uvedomte si, že ministerstvá boli ešte nedávno pripojené na internet polovičnou rýchlosťou. Pochopiteľne, ak je škola zameraná napríklad na programovanie, nebude to stačiť – takéto školy by preto mali postupne prejsť z ISDN na technológiu ADSL, za rovnako výhodných podmienok.“

eSlovakia ponúka pripojenie za tisíc korún, ale školy zapojené do Infoveku pred vznikom projektu stále platia Slovenským telekomunikáciám za prenajaté linky dohromady 100 miliónov korún ročne – neuvažujete o zmene týchto cien?

„Zatiaľ nie. Predpokladáme však, že postupne sa budú tieto kapacity medzi školami podľa potreby presúvať – nie každá skôr pripojená potrebuje drahú digitálnu linku a naopak nie každá nová sa uspokojí s ISDN.“

Pomôže eSlovakia školám, ktoré nemôžu mať internet, lebo ešte nemajú ani počítače?

„Chceli by sme pripraviť návrh legislatívnych zmien – napríklad odpisovej politiky, ktoré by motivovali firmy nakupovať nové počítače a tie staré posúvať do škôl.“

Infovek však nechce dávať do škôl staré počítače.

„To je pravda, ale napríklad ani v Kanade na tom nie sú tak dobre, aby dávali všetkým školám nové počítače, takže pochybujem, že si to môžeme dovoliť my. Ak má na každých päť detí pripadať jeden počítač, ako hovorí Európska únia, bola by to obrovská investícia.“

eSlovakia avizovala aj budovanie internetových kioskov po celom Slovensku – ako ste ďaleko?

„Spolupracujeme s bankou, ktorá zrejme spustí pilotnú prevádzku niekoľkých svojich kioskov v marci. Banka v nich bude ponúkať svoje služby a my by sme chceli prispieť obsahom, ktorý by bol užitočný pre všetkých občanov.“

Aké služby by mali kiosky ponúkať?

„Nemali by slúžiť na dlhé surfovanie, ale na rýchle vyhľadanie potrebných informácií: aké sú možnosti ubytovania v okolí, čo hrajú v kine, aké sú úradné hodiny mestského úradu či pracovné možnosti v lokalite a podobne. Z kiosku by sa mal dať poslať e-mail a mali by byť prístupné aj niektoré internetové stránky, napríklad Mesto.sk.

Existuje tiež možnosť, že ľudia si budú môcť vytlačiť úradné formuláre a ušetriť si tak jedno státie v rade na úrade, alebo že budú môcť v kiosku zaplatiť poštovú poukážku, ktorá bude vybavená čiarovým kódom.“

Aké ďalšie projekty eSlovakia pripravuje?

„Na školách chceme spustiť kurzy Škola internetu pre všetkých, ktoré umožnia ľuďom v regiónoch získať za prijateľnú cenu základné zručnosti v práci s počítačom. Od marca do júna by mali pilotné kurzy prebiehať na piatich až desiatich školách, o ďalšom postupe rozhodneme podľa záujmu ľudí a reakcie komunity.“

Aký bol motív Slovenských telekomunikácií na spustenie eSlovakie?

„Myslím, že príčinou bol tlak verejnosti spôsobený pôvodne zvýšením cien. Verejná mienka bola rozbúrená, začalo sa napríklad preberať, prečo nedáva aj na Slovensku Deutsche Telekom školám pripojenie zadarmo ako v Nemecku. Tlak sa zvýšil aj zo strany štátu.

V súčasnosti je eSlovakia v Telekomunikáciách jednoznačne chápaná ako top-projekt a má prioritu aj v zdrojoch. Nie je to len mediálna bublina. Táto firma zo Slovenska nemôže nikam odísť a uvedomuje si, že tu musia byť vzdelaní zákazníci, ktorí budú vedieť jej služby používať.“

A prečo neponúkate školám rovnaké podmienky ako vaša materská firma v Nemecku?

„Deutsche Telekom bol v čase, keď ponuku predkladal, bohatší a mohol si to dovoliť. Presné údaje o podmienkach v Nemecku nepoznám, možno sú tam aj iné dotácie od vlády. V Maďarsku majú tiež lacnejší internet, pretože ho priamo dotuje vláda.“

Tibor Papp z ministerstva školstva si myslíid.sme.sk:698572, že eSlovakia je len spôsobom, ako Deutsche Telekom plní svoj záväzok investovať na Slovensku dve miliardy korún.

„Nie je to pravda. Hneď na začiatku sme vyhlásili, že to budú prostriedky nad rámec investícií prisľúbených v privatizačnej zmluve.“

Ak chceli Telekomunikácie podporiť informatizáciu Slovenska, prečo neuvažovali o prehodnotení cenových taríf za internet?

„Nie som ekonóm, takže si oprávnenosť cien neviem skontrolovať. Podľa mňa nie je cestou znižovať poplatky za dial-up, ale skôr zavádzať nové typy technológií. Dial-up je najmä pre ľudí, ktorí si chcú stiahnuť poštu. Obrovským krokom vpred bude skôr ADSL.“

Rada projektu eSlovakia má dve desiatky členov vrátane zástupcov najväčších slovenských firiem – prišiel už niekto z nich okrem vás s nejakým konkrétnym návrhom?

„Zatiaľ ešte nie.“

Načo je dobrá taká rada?

„Cieľom je vytvoriť priestor, kde by sa mohli stretnúť partneri z rôznych oblastí – jeden príde s nápadom, ďalší môže poskytnúť peniaze, iný softvér alebo počítače. Rada má uľahčiť komunikáciu.“

Stretli sa už niekedy všetci členovia rady?

„Prvé zasadnutie rady, na ktorom sa zúčastnila asi desiatka jej členov, bolo minulý týždeň.“

Prvé stretnutie sedem mesiacov potom, ako rada vznikla?

„Bohužiaľ, členov nemal kto zvolať – nemala som na to čas, pretože minulý rok sme riešili najmä pripájanie škôl. Pomaly sa to však začína rozbiehať a na ďalšom stretnutí vo februári by sme mali schváliť pravidlá pre projekty, ktoré sa môžu neskôr predkladať. eSlovakia nie je šprint, ale beh na dlhú trať.“