Nový Zéland bojuje proti trolom väzením aj pokutami

Novozélandská vláda prijala minulý týždeň Zákon o škodlivej digitálnej komunikácii.

9. júl 2015 o 13:45 Karin Janáčová

WELLINGTON, BRATISLAVA. Prečítali ste si príspevok, jeho obsah vás zaujal a ste zvedaví, čo si o ňom myslia ostatní a tak vstúpite do diskusie. A tam je skupina trolov. Na Novom Zélande by ste sa už do tejto situácie dostať nemali.

Nový Zéland pristúpil k riešeniu hrozieb digitálnej komunikácie a vypracoval zákon, ktorý má ľudí chrániť pred škodlivým, výhražným a urážlivým obsahom.

Zákon sa rieši najmä sexuálne a rasistické trolovanie, prejavy, ktoré diskriminujú ľudí s postihnutím, šírenie intímnych obrázkov a videí bez povolenia vyobrazeného, či podporovaním spáchania samovraždy.

Podriadiť sa musia aj sociálne siete

Sankcie za trolovanie môžu byť finančné, ale zákon počíta pre páchateľov aj s väzením. Jednotlivci môžu na pokutách zaplatiť až 30-tisíc eur, firmy štyrikrát viac. Odňatie slobody je možné na dva až päť rokov.

Toto rozhodnutie sa týka aj sociálnych sietí ako je Facebook, Google, či Twitter. Počas dvojdňovej lehoty by mali zmazať všetky príspevky, na ktoré sa zákon vzťahuje. S odstraňovaním nebezpečných obsahov budú pomáhať aj agentúry. Tie však najskôr musia požiadať autora, aby ho vymazal sám. Ak sa tak nestane do 24 hodín, urobia tak oni.

Strach o slobodu slova

Kritici tohto zákonu sa obávajú, aby nedošlo k jeho zneužívaniu na umlčanie slobody slova. “Tento zákon je vskutku rozsiahly a riskujeme tým obmedzenie našej slobody slova," uviedol pre The Telegraph Gareth Hughes, poslanec novozélandskej Zelenej strany. Zástancovia však tvrdia, že hranica na identifikáciu škodlivého obsahu je vysoká, a preto toto znepokojenie vidia ako neopodstatnené.

Faktom však zostáva, že kým Nový Zéland vyvinul rozsiahle prostriedky na zastavenie škodlivej činnosti v novozélandskom online svete, väčšina internetových obsahov pochádza z iných kútov sveta, a s tým ich zákony nič nezmôžu.