Švajčiarska pošta testuje pri doručovaní drony

Rozvezú lieky z lekární, nezastavia ich ani záveje a kalamity.

9. júl 2015 o 13:00 Milan Gigel

ZURICH, BRATISLAVA. O doručovanie zásielok dronmi má záujem aj švajčiarska pošta. V spolupráci s partnerskými firmami odštartovala testovaciu prevádzku, ktorá by mohla priniesť zákazníkom nové služby.

Výrobcom dronov je podľa magazínu Digital Trends kalifornská firma Matternet. Každý z nich je vybavený na doručenie balíčka s hmotnosťou do jedného kilogramu na vzdialenosť 20 kilometrov.

Dron využíva autonómne riadenie letu, pri ktorom sa riadi inštrukciami preberanými z cloudu. O jeho inteligenciu pri riadení sa stará samotný výrobca, ktorý sa v posledných rokoch venuje práve takýmto aktivitám.

Hoci legislatíva vyžaduje vizuálny kontakt operátora, firma vyvíja systém, kde možno celé smerovanie zásielky odbaviť cez webové rozhranie.

Logistickým partnerom je firma WorldCargo, ktorá je prepravným oddelením švajčiarskych aeroliniek a dodáva svoje know-how pri obsluhe zásielok.

Vízia je pomerne jasná. Drony by mohli doručovať expresné zásielky, prepravovať lieky z lekární k pacientom, ale aj zásobiť poštou adresátov tam, kam sa doručovateľ nevie efektívne dostať. Bez ohľadu na to, či je príčinou terén, alebo počasie. Drony by tak mohli pomáhať napríklad aj pri snežných kalamitách či iných nečakaných udalostiach.

Swiss Post očakáva, že technológia by sa mohla rozvinúť do podoby finálnej služby v priebehu piatich rokov, dovtedy bude pracovať na rozvíjaní konceptu.