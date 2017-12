Novými členmi posádky ISS budú Američan, Japonec a Rus

MOSKVA. Americký astronaut Kjell Lindgren a jeho japonský kolega Kimija Jui boli oficiálne schválení ako noví členovia posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Informovala o tom v stredu agentúra TASS.

Dvojicu bude viesť ruský kozmonaut Oleg Kononenko, ktorý už absolvoval dva vesmírne lety a tri výstupy do otvoreného kozmického priestoru. Nová posádka poletí na ISS 23. júla, oznámilo Stredisko prípravy kozmonautov J. A. Gagarina.

Záložný tím tvoria Jurij Malenčenko z Ruska, Timothy Kopra z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a Timothy Peake z Európskej vesmírnej agentúry (ESA). K ISS ich dopraví nosná raketa typu Sojuz-FG.

Oba tímy dorazia do ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane 10. júla, kde zavŕšia predletový výcvik. Kononenko, Lindgren a Jui mali letieť už 26. mája; kvôli neúspešnému štartu nákladnej rakety Progress M-27M bol však ich let odložený.

