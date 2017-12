O nevýhodách lacného diskového priestoru

12. júl 2001 o 0:00

Nízka cena počítačových pevných diskov umožňuje veľmi efektívne skladovanie informácií. Na druhej strane však podporuje nezdravé zvyky pri práci s informáciami. Keďže je „cena“, ktorú za uchovávanie dokumentu v počítači platíme, taká nízka, strácame motiváciu premýšľať, či je ten-ktorý dokument vôbec hodný toho, aby sme ho uchovávali. To nie je dobrý zvyk – zvyšujeme tak našu zahltenosť informáciami, ktorá je pravdepodobne najväčším problémom informačnej ekonomiky.

Štúdia Koľko informácií? (How much information – www.sims.berkeley.edu/how-much-info/) z roku 2000, ktorú vypracovala Kalifornská univerzita, priniesla okrem mnohých iných aj informáciu o tom, že predaj počítačových diskov neustále prudko rastie. Bez ohľadu na prepad akcií ostatných technologických firiem – spoločnostiam podnikajúcim v oblasti skladovania dát sa darí dobre. Množstvo produkovaných informácií sa totiž medziročne zdvojnásobuje a krivka stále stúpa.

Následky informačného boomu možno pozorovať všade okolo nás. Podľa štúdie Network Publishing od spoločnosti A. T. Kearney „nedostatok efektívnych nástrojov na publikovanie informácií v digitálnej forme stojí ročne firmy 750 miliárd dolárov. To je hodnota času, ktorý pracovníci premárnia vyhľadávaním a zhromažďovaním existujúcich informácií, ktoré potrebujú ku svojej práci“.

Trochu to pripomína automobilový priemysel, ktorý potreboval ropnú krízu, aby začal vyrábať menšie a úspornejšie autá. Ekvivalent ropnej krízy nastane, keď cena za uloženie informácií náhle stúpne na dvojnásobok či trojnásobok. Čo by nás mohlo konečne naučiť striedmosti pri manipulácii s informáciami.

V britských novinách The Guardian bola nedávno reklama na webovú stránku tohto denníka s textom: „Nie je fascinujúce, že každý deň sa stane práve toľko udalostí, že sa presne zmestia do jedného vydania novín?“ Trocha ma zamrazilo. Noviny, držím v ruke, sú praktické – obsahujú rozumné množstvo informácií, ktoré sa dajú prečítať v rozumnom čase. Reklama ma informovala, že na webovej stránke je ešte oveľa viac informácií, viac detailov o všetkých témach, ktorým sa noviny venujú. Čiastočne som za to vďačný, čiastočne to však už nechcem počuť.

Hoci som informačný narkoman, mám permanentnú dátovú migrénu. Nechcem, aby sa mi po dočítaní každej novinovej strany automaticky otvorilo 10-tisíc ďalších, každá odkazujúca na ďalšie a ďalšie. Je to ako bežať do prudkého kopca. Viete, že príde moment, keď sa budete musieť zastaviť a vyčerpaný klesnete na zem.

Zúfalo potrebujeme „ropnú krízu“, aby sme zmenili spôsob myslenia a manipulácie s informáciami. Kvantita musí konečne ustúpiť kvalite. Ľudia sa musia naučiť, že je dobré vymazávať súbory; že nie všetko, čo môžeme uložiť, je aj nutné uložiť len preto, lebo máme na disku ešte tak veľa miesta. Lacný priestor pre uchovávanie dát poskytuje obrovský potenciál pre efektívne publikovanie informácií. Ale ako raz povedal Neil Young: „To, čo nás robí silnými, nás nakoniec môže zabiť.“

GERRY MCGOVERN, www.nua.ie