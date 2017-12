BBC rozdá školákom milión minipočítačov

Nová iniciatíva má rozvinúť záujem detí o technológie, aby z nich vyrástli odborníci.

8. júl 2015 o 9:36 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Volá sa micro:bit a je to minipočítač, ktorý BBC vyvinula s dvomi desiatkami partnerov pre 11-ročných britských školákov. Celkovo jeden milión kusov poputuje už na jeseň do škôl v rámci vzdelávacej iniciatívy Make it digital.

Minipočítač má rozmery 4x5 centimetrov, jeho programovanie prebieha cez webovú aplikáciu Microsoftu, ktorá prenáša hotové programy do jeho pamäti cez USB káblik. Komunikáciu s okolím zaisťuje bluetooth modul, minipočítač má 25 lediek, dvojicu tlačidiel a dvojicu senzorov – akcelerometer a magnetometer.

Postavený je na procesorovej architektúre ARM, bližšie technické detaily sú zatiaľ neznáme. Po dlhom plánovaní je však už jasná jeho finálna podoba. Pre napájanie možno použiť dvojicu batérií, počíta sa aj s pripájaním periférií v dohľadnej budúcnosti.

BBC sa do technológií vo vzdelávaní angažovala v 80tych rokoch, teraz prichádza na chodníček, ktorý jej v školách vyšliapal iný populárny produkt – minipočítač Raspberry Pi. Krajina si uvedomuje dôležitosť technológií a má ambície vychovať generáciu zručných „it-čkárov“, ktorí by mohli výrazne prispieť k rastu domácej ekonomiky.

Po tom, čo sa minipočítač dostane v plánovanom množstve do škôl, objaviť by sa podľa BBC mohol aj v predaji pre širokú verejnosť. So zámerom vytvoriť ekosystém aplikácií a projektov, ktoré by znásobovali atraktívnosť novej platformy.

Tá počíta s neobmedzenou konektivitou s mobilmi a smartfónmi, pripravené je aj rozhranie pre komunikáciu s Raspberry Pi. Ak by sme sa dnes snažili prirovnať micro:bit k starému nimipočítaču BBC z 80tych rokov, mohli by sme povedať, že je 18-násobne rýchlejší, 70-násobne menší a jeho hmotnosť je 617-násobne nižšia.