Kedy vyjde nový Tomb Raider, Praetorians & Championship Manager 4

22. jan 2003 o 14:50 Juraj Chrappa

Eidos Interactive oznámil plán vydávania svojich hier na najbližšie obdobie. Z ich silnej produktovej rady je to sľubne vyzerajúco stratégia od Pyro Studios (autori Commandos) Praetorians (demoverzia), ktorá by mala vyjsť koncom februára.

Pre väčšinu hráčov, ale určite nie pre fanúšikov, trochu menej zaújimavým titulom je Championship Manager 4, ktorého sa dočkáme koncom marca na PC.

A nakoniec to najlepšie. Tomb Raider: The Angel of Darkness (novinka) by mal vyjsť exkluzívne pre PS2 a PC začiatkom štvrtého kvartálu finančného roka, čo v reči obyčajných ľudí znamená tento apríl. Dúfajme len, že nová Lara nebude žiaden aprílový žartík ;).