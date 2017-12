Rekordný predaj PlayStation 2

22. jan 2003 o 14:30 Milo Gracík

Sony Computer Entertainment ohlásili dodávku hracej konzole PlayStation 2, ktorá uzatvára množinu už 50 miliónov vyrobených a na trh uvedených kusov. Toto číslo je už samo o sebe grandiózny úspech, avšak fakt, že toho bolo dosiahnuté o 14 mesiacov skôr, než predpokladali oficiálne predpovede, to stavia do ešte fantastickejšieho svetla. Veď iba za ostatné vianočné obdobie bolo celosvetovo predaných 8.5 milióna týchto konzol. Tak si to zhrnieme: v Severnej Amerike bolo predaných 21.48 milióna kusov, v Európe 16.02 milióna a v rodnom Japonsku 12.53 milióna konzol PS2. K 15.01.2003 je to teda 50.03 milióna PS2. Krásne číslo. Do ďalšej päťdesiatky prajeme SONY a predovšetkým majiteľom PS2 všetko NAJ.

Zdroj: SCEE; gamespydaily.com; worthplaying.com