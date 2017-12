Film o vzniku nového Tomb Raidera

22. jan 2003 o 13:50 Milo Gracík

Eidos Interactive a Core Design vypustili do sveta dokument nazvaný Making of Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness. Iste netreba zbytočne zdôrazňovať, čo je obsahom tohto filmu. Každý milovník počítačových dobrodružstiev sexice Lary si tento kopec zaujímavých informácií nemôže nechať ujsť. Dokument nájdete na oficiálnych stránkach www.tombraider.com. Stiahnuť si ho môžete aj z tejto adresy (veľkosť cca 20.1MB). Viac o hre v našej novinke.

Zdroj: Magic Box; avault.com; gamespot.com