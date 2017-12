Battlefield 1942: The Road to Rome - cesta do Ríma po sieti

22. jan 2003 o 13:15 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 Battlefield 1942 bol zaújimavým príspevkom do multiplayerových akcií a zároveň originálnym pohľadom na druhú svetovú v počítačových hrách. Hráči sa mohli vžiť do role hocijakého vojaka na bojovom poli, či už to bol gulometčík, tankista alebo pilot stíhača a v závratných množstvách po sieti (až 64 hráčov) sa opäť tvorila novodobá história sveta. O pôvodnej hre viac zistíte, ak si prečítate našu recenziu. Datadisk s názvom The Road to Rome pridáva k pôvodnej hre množstvo noviniek. “Tisícdeväťstoštyridsaťdvojka“ sa zameriavala najmä na ovládanie rôznych bojových vozidiel, preto aj datadisk The Road to Rome pridáva 8 nových k pôvodným 30. Novinkami sú napríklad nemecký BF-110 a britský, dvojmotorový bojový bombardér Moskyt. Tiež tu nájdete taliansku bojovú loď ako aj britské a nemecké tanky a zbrane proti nim. Ak ste zbystrili pozornosť, keď som spomínal taliansku bojovú loď, pretože v pôvodnej hre sa talianska strana nevyskytovala, máte dôbrý dôvod. Datadisk obsahuje dve nové strany za ktoré môžete bojovať: spomínaných Talianov a potom francúzskych legionárov. Medzi ďalšie novinky patria tri nové ručné zbrane (granátomet, britský Sten SMG, bajonet) a šesť herných máp (napríklad sicílske, talianske kampane a viacero historicky známych bitiek). Multiplayerové zameranie hry je zrejmé. Napriek tomu sa v nej objaví singleplayer s prepracovanou umelou inteligenciou bez skriptovania. Výsledkom by mal byť vždy iný zážitok z hry. Singleplayer však bude pravdepodobne slúžiť hlavne ako tréning pred „ostrými“ sieťovými akciami. Battlefield 1942: The Road to Rome vyjde už vo februári a bude vyžadovať pôvodnu hru.