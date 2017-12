Vedci našli súhvezdie Orióna na tabuľke starej tisícky rokov

Praha 22. januára (TASR) - Pravdepodobne najstarší obrázok súhvezdia Orión identifikovali v Nemecku na slonovinovej tabuľke starej približne 32.500 rokov, píše denník Mladá fronta DNES.

Na malej trieske mamutieho kla je vyrytá postava, ktorá má ruky a nohy roztiahnuté do rovnakej pozície, v akej sú hviezdy v Orióne. Na tabuľke sú vyryté aj zvláštne výrezy - po bokoch a zozadu. Mohlo by ísť o primitívny "tehotenský" kalendár určený na to, aby žena odhadla v ktorom mesiaci a roku bude rodiť.

O objav sa zaslúžil Michael Rappenglück, ktorý predtým pôsobil na univerzite v Mníchove. Noviny pripomínajú, že tento vedec je známy svojou pionierskou prácou, keď sa mu podarilo rozoznať hviezdne systémy na stenách jaskýň, ktoré obývali predkovia ľudí.

Tabuľka bola objavená už v roku 1979 v jaskyni v Nemecku. Jej vek sa odhaduje rádiokarbónovou datovacou metódou na 32.500-38.000 rokov.

