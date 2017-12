Psychadelická nočná mora. Google ukázal, ako počítače vidia svet

BRATISLAVA. Chceli ste niekedy vedieť, ako počítače vlastne vidia svet? Zabudnite na obrazy z kultovej trilógie Matrix. To, ako počítače dekódujú obrazy okolitého sveta, sa podobá na nočné mory z psychadelických snov.

Človek väčšinou nemá problém rozoznať na obrázku psa od mačky, alebo banán od mrkvy. Aj počítače však musia vedieť rozpoznať rozdiely medzi objektmi, napríklad pri databáze miliónov obrázkov pri vyhľadávaní cez Google.

Proces majú na starosti takzvané umelé neurónove siete, počítačové mozgy zložené z vrstiev umelých neurónov. Pri obrázkoch Google ich učia rozpoznávať objekty tak, že im ich opakovane ukazujú.

Každá úroveň neurónovej siete sa sústredí na iný typ informácie - hrany, tvary, či farby. Pri poslednej úrovni sa podľa portálu Gizmodo poznatky z predošlých vrstiev spoja do jednotnej interpretácie.

Neurónove siete tiež dokážu trénovať na spoznávanie presne určených objektov, ako sú zvieratá, či rastliny. Portál Popular Science uvádza ako príklad morskú hviezdicu, pri ktorej sa umelý mozog naučí, že je to väčšinou tvar s piatimi trojuholníkovými výbežkami a oranžovou farbou.

Počítač potom dokáže aj vytvárať vlastné obrázky spoznávaných javov. Jednej či viacerým vrstvám neurónov súčasne sa dá prikázať, aby začali zveľaďovať obrázok, ktorý vidia. Ak zapne celá sieť do slučky, vznikajú zaujímavé psychadelické obrazce.

Pre Google sú takéto obrázky snami počítačov, a kód na ich vytváranie sprístupnil verejnosti pod názvom DeepDream.

FOTO - KYLE MCDONALD/FLICKR/CC

